López Obrador explota contra Felipe Calderón; reitera que con él había un narcoestado: “¿En manos de quién estábamos?”

El presidente aseguró que con Felipe Calderón se tenía un narco estado. |Crédito: X @undiosceloso

Ante los medios de comunicación que se dan cita en el Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador adelantó que, en materia de seguridad sí hubo un avanece a lo largo de su sexenio y, aunque será el próximo martes cuando se den a conocer detalles a través de La Mañanera, no pudo evitar remarcar que cuando Felipe Calderón dirigía al país, era evidente que hubo un narcoestado, lo que hoy ya no se ve.

“Con (Felipe) Calderón era una especie de narcoestado, narcogobierno, imagínense, (Genaro) García Luna manejando la seguridad, ¿en manos de quién estábamos?”, lamentó.

El fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) insistió que, con el paso del tiempo, se ha olvidado lo que ocurrió en materia de seguridad durante el sexenio que fue del 2006 al 2012, especialmente porque los integrantes de la oposición creen que la gente no se da cuenta de las cosas; sin embargo, explicó que esta postura tiene una razón.

“Quieren igualarnos; la campaña en mi contra: AMLO narco presidente, millones de pesos en redes sociales, mensajes de internet, campaña masiva, ¡intensa!, hasta los periódicos más famosos, pasquines e inmundos como The New York Times, periodistas premiados: Tim Golden, ya me lo aprendí, premio de periodismo, ¡Pulitzer dos veces!, un reverendo calumniador”, exclamó.

El presidente aseguró que con Felipe Calderón se tenía un narco estado. |Crédito: Cuartoscuro

Conviene recordar que, en el marco en el que se llevarían a cabo las elecciones del pasado 2 de junio, a través de las redes sociales se calificó al presidente de la República como “narcopresidente”, campaña que cobro relevancia en redes sociales llevando al Gobierno de México a denunciar el uso de bots de países como Colombia o Argentina, por mencionar algunos.

Celebra que el Gobierno no se involucró con la delincuencia organizada

Por ello, fue que de nueva cuenta arremetió en contra de quienes lo han señalado, en específico Tim Golden quien, a través de un reportaje lo vinculó con el crimen organizado, dando pie a que la periodista Anabel Hernández también publicara un libro donde aseguró que el morenista recibió recursos de parte del Cártel de Sinaloa.

“Imagínense publicar un libro 15 días antes vinculándome con el Cártel de Sinaloa sin presentar una prueba, lleno de calumnias, mentiras, al mismo tiempo que es la campaña, pero no fue igual y esto nos ayudó muchísimo, el tener autoridad moral, el no vincular al gobierno con la delincuencia organizada”, celebró el morenista.

López Obrador insistió que, a diferencia del Gobierno de Calderón, su gobierno no se involucró con la delincuencia organizada | (Cuartoscuro)

Información en desarrollo...