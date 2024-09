Brenda Bezares cuenta la verdad sobre la supuesta amistad entre Mayito y Adrián Marcelo

Esposa de Mayito cuenta la verdad sobre la supuesta amistad entre los famosos Crédito: Vix

Una semana después de la repentina salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México, el youtuber sigue siendo noticia en redes sociales, pues tras abandonar el reality show dejó varias incógnitas en relación a su participación, una de ellas sobre su supuesta amistad con Mario Bezares.

Desde que arrancó la competencia, el exconductor de Multimedios demostró tener cierto cariño por ‘Mayito’, pues como parte de un beneficio prometió que no lo nominaría en las primeras semanas, y lo cumplió.

Sin embargo, su relación se vio fracturada cuando Arath de la Torre lo nominó en la primera gala, pero sin importar lo ocurrido, Bezares se unió al equipo Mar, donde surgió una amistad genuina con el conductor de Hoy, lo que Adrián vio como una traición.

Ante la duda sobre si existía o no una amistad entre ellos, Brenda Yamilé Jiménez Loya, conocida como Brenda Bezares, se sinceró sobre la relación que existe entre los conductores en una reciente entrevista para el matutino Sale el Sol.

Esta es la verdadera relación que existe entre Mario Bezares y Adrián Marcelo

Debido a que dentro de la casa más famosa de México Mario Bezares era el único integrante de ‘Cuarto Mar’ que mantenía una relación cordial con Adrián Marcelo, parte del público comenzó a especular que su supuesta amistad podría poner en peligro la lealtad de Mayito, pues ambos trabajaron juntos en el programa Acábatelo de la televisora Multimedios en Monterrey, Nuevo León.

Aunque la teoría no se confirmó y el youtuber abandonó la casa, Brenda Bezares, esposa de Mayito, abordó el tema en su reciente visita a Sale el Sol, donde habló sobre el proyecto en el que coincidieron los famosos y cómo fue su relación en ese entonces.

“Fíjate que Adrián Marcelo es un excelente compañero de trabajo, como muchos. Trabajamos algún tiempo juntos en otra televisora y a mí siempre me trató con mucho respeto,” comentó, y agregó: “Entonces no podría decirte que es más cercano, porque Adrián no ha ido a un cumpleaños mío, no hemos convivido, no hemos ido a cenar. Somos compañeros de trabajo, gente que nos vemos casual.”

Respecto a la supuesta cercanía que existe entre sus hijos y el exconductor, detalló que todo había surgido por motivos profesionales: “Se conocen porque mis hijos son productores musicales, son DJ. Se conocen por la relación de que eres joven, vas al antro, ves al DJ y de ahí se empiezan a conocer.”

Por lo tanto, contrario a lo que algunos de los seguidores de la habitación azul llegaron a pensar, todo parece indicar que la relación de los famosos es meramente profesional, pues en el pasado tuvieron la oportunidad de coincidir en algunos proyectos.

Finalmente, la esposa de Mayito también fue cuestionada sobre la polémica que surgió en torno a las actitudes de Adrián Marcelo y su decisión de abandonar la casa momentos después de protagonizar una pelea con Gala Montes, a lo que respondió:

“No podría poner en un podio o calificar en una cajita de bueno y malo. Me parece que el reality es como la vida misma, vas a encontrar gente de todo tipo. Yo aprendí que las personas somos humanos, a veces nos equivocamos, tenemos nuestros altibajos, pero al final del día, siempre va a salir tu verdadera personalidad.”