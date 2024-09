Silvia Pinal reflexiona sobre la muerte tras cumplir 94 años: “A mí no me asusta”

(Ig silvia.pinal.h)

Silvia Pinal es una de las actrices más importantes de la Época del Cine de Oro Mexicano y este 12 de septiembre está de fiesta porque cumple 94 años. Entre sus seres queridos, la famosa aprovechó para reflexionar sobre la muerte y lo que este concepto significa para ella.

Aunque la fecha de su cumpleaños es este jueves, fue el miércoles pasado cuando la familia de la artista decidió hacerle su festejo oficial. Así, entre medios de comunicación, sus hijos y amigos, la Musa de Diego Rivera se mostró muy contenta.

¿Qué piensa Silvia Pinal sobre la muerte?

En un encuentro con los reporteros que tuvo lugar mientras sucedía el festejo, Silvia Pinal fue cuestionada sobre cómo estaba celebrando su día. Ante esto ella fue contundente con su respuesta.

“Con mucho gusto, con mucho amor, a mí no me asusta la muerte, la muerte va y viene cuando le da su gana. Que a mí no me meta”, mencionó.

Por su parte, Alejandra Guzmán se dijo muy contenta de estar acompañando a su progenitora un año más y también mencionó que estaban todos muy contentos comiendo chiles en nogada y el respectivo pastel.

Por su parte, en una entrevista para Ventaneando, Efigenia Ramos -asistente de Silvia Pinal- reveló que la familia decidió hacer una celebración bastante íntima y, por ende, algunas bandas ya no pudieron amenizar el evento.

“El grupo Dinamita querían venir, pero no le avisé. Va a haber poquitos invitados, es una comida muy íntima. (Entre los invitados estarán) Pondal, Palomera, la Pollita, el señor Herrerías”, puntualizó.

Usuarios en redes sociales no han tardado en reaccionar al cumpleaños de Silvia Pinal y le han mandado buenos deseos a la actriz. Estos son algunos de los comentarios que aparecieron en Instagram:

“ Nos ponemos de pie y dejamos nuestro aplauso sin fin a la gran diva Silvia Pinal”.

“Que Dios la siga conservando, Muy feliz cumpleaños a la Diva más hermosa de todo🇲🇽!!!”.

“Felicidades señora Silvia dios la bendiga”.