Critican a estadounidense tras reclamar a músicos por tocar banda sinaloense en playa mexicana

La mujer reclama a los músicos, quienes la ignoraron a pesar de sus fuertes reclamos. (TikTok / @paisaboys)

La gentrificación en México sigue generando controversia, ahora con un nuevo incidente que involucra a una turista estadounidense y un grupo de músicos de banda sinaloense en una playa del país.

Un video viral publicado por el usuario @paisaboys en redes sociales muestra el momento en que una mujer, aparentemente de nacionalidad estadounidense, explota de furia contra los músicos por el “escándalo” que generaban con sus instrumentos.

En el video se observa cómo la mujer se acerca al grupo de músicos y les grita, exigiendo que dejen de tocar. “Paren ya, no hagan escándalo”, reclamó la turista. Sin embargo, los músicos, que interpretaban canciones del género de banda tradicional en Sinaloa, hicieron caso omiso a sus quejas y, después de un breve silencio, continuaron tocando su música.

La situación escaló cuando la mujer, al ver que sus reclamos no surtían efecto, se alejó del lugar visiblemente molesta. Su actitud provocó una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios criticaron su intento de imponer sus preferencias en un espacio público mexicano. Entre los comentarios más destacados, algunos señalaron: “Es que por eso hay destinos turísticos para todos los gustos... obvio que si no quieres estar escuchando esa música todo el día pues no vas al lugar en donde nació esa música”.

La mujer extranjera no tuvo de otra que irse del lugar tras ser ignorada. (TikTok / @paisaboys)

Otros usuarios también mostraron su apoyo a los músicos y defendieron la cultura local. “No me gusta la música de banda pero ningún gringo puede venir a decidir qué música escuchamos o qué música se puede tocar en las playas”, comentó un usuario en referencia al incidente. Otro usuario añadió: “En nuestra casa y con nuestra gente. Se nos respeta”.

Este incidente ha reavivado el debate sobre los efectos de la gentrificación en los destinos turísticos de México, donde la llegada de extranjeros que buscan disfrutar de las playas y tradiciones del país a menudo genera tensiones culturales. La música de banda sinaloense, en particular, es una parte esencial de la identidad de la región, y muchos residentes y visitantes locales la consideran una expresión fundamental de la cultura mexicana.

El video ha alcanzado miles de reproducciones en redes sociales, generando discusiones sobre el respeto a las tradiciones locales y la adaptación de los turistas a las costumbres del lugar que visitan.