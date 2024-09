Manifestante se desvanece durante protesta en el Pleno del Senado; reportan que sufrió un golpe en el pecho

(X/@EduardoRosass)

La tarde de este martes 10 de septiembre de 2024, durante la sesión en el Senado donde se realizaba la discusión y votación de la iniciativa de reforma constitucional en materia judicial, manifestantes irrumpieron en el Pleno y orillaron a la interrupción de la sesión. No obstante, se reportó que uno de los manifestantes resultó herido.

En las redes sociales, así como en el material audiovisual de diversos medios de comunicación que realizaron la cobertura de la sesión e irrupción de los manifestantes en la sede del Senado de la República, se pudo observar cómo personal de Protección Civil auxilió a un joven que pareció estar desvanecido.

Según dieron a conocer las personas en el lugar, el joven comenzó a tener malestar luego de haber recibido un golpe en el pecho, aunque también después de haber sido alcanzado por la espuma de los extintores con los que el personal de resguardo del Senado de la República buscó replegar a los manifestantes.

En redes sociales se dio a conocer el video del instante en que un manifestante recibió auxilio de elementos de Protección Civil tras haber experimentado un supuesto desmayo. Crédito: X/@EduardoRosass

En los videos documentados por medios de comunicación se pudo observar cómo un elemento de Protección Civil lo levantó del suelo y colocó al joven en una de las curules. De acuerdo con la crónica, lo llevaron hasta dicho sitio después de que se desvaneció en la entrada de la sala y estaba siendo aplastado por el resto de los manifestantes.

Por otro lado, en un video documentado desde otro ángulo, se pudo observar que el joven ya se encontraba en recuperación. No obstante, todavía recibía auxilio de personal del Senado debido a las afectaciones en su salud.

Hasta el momento no se ha dado a conocer un posicionamiento oficial en donde se dé a conocer el estado de salud del joven. No obstante, la vicecoordinadora del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Sasil de León, expresó que no fue la única persona herida durante la irrupción de los manifestantes en el recinto.

Manifestantes se enfrentan a elementos de seguridad en el Senado (Reuters)

“Se lastimó personal del Senado, yo vi a los compañeros de Protección Civil que se cayeron del balcón, así como a los compañeros de resguardo, que es gente que llega a hacer su trabajo y la violencia no lleva a nada bueno. Dicen que no han sido escuchados, pero tenemos ocho meses hablando y dando a conocer esta reforma”, dio a conocer en entrevista con el medio Milenio Televisión.

Información en desarrollo*