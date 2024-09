Mamá de Briggitte Bozzo asegura que hackearon su Instagram tras hacer polémico post

La mamá de Briggitte Bozzo aclaró qué pasó tras un polémico post. (Facebook/Captura de pantalla)

La participación de Briggitte Bozzo en los últimos días ha dado mucho de qué hablar en La Casa de Los Famosos México 2, desde su supuesta traición al equipo Mar hasta presuntos desplantes ante su compañera Gala Montes. Esta vez, el foco de la controversia se ha desplazado hacia una polémica storie hecha en su cuenta de Instagram.

En una reciente transmisión en vivo Ligia Elena Arcila, madre de la influencer ha negado que un reciente post en Instagram, que parecía indicar un cambio en su apoyo hacia el equipo Mar, fuera hecho por ella. Según Arcila, su cuenta de Instagram fue hackeada y las publicaciones en cuestión no reflejan su verdadera posición.

“Empezaron a mandar mensajes raros a mis amigos, hicieron publicaciones, yo jamás publicaría que yo no soy team Mar porque yo soy team Mar, mi hija sigue en ese cuarto y hasta el último día que mi hija siga en ese cuarto voy a seguir siendo team Mar”, declaró Arcila visiblemente afectada.

La madre de Briggitte insistió, entre lágrimas, que sigue siendo parte del “team Mar” y que está trabajando arduamente para organizar una fiesta para los integrantes de dicho equipo (Arath de la Torre, Mario Bezares, Karime Pindter, Gala Montes y Briggitte).

“Acabo de llegar de un junta porque les estoy organizando una fiesta a todos los del equipo Mar, estoy organizando y me encuentro con esta sorpresa, me están llamando, yo pensé que era por la última publicación de anoche, donde agradecí a todos por el apoyo, fue el último comunicado que hice y no es posible que hoy estoy organizando cosas para el team Mar porque han llegado muy lejos y me encuentro con esta sorpresa”, detalló.

El controversial post

La controversia se desató cuando una publicación aparentemente hecha por Arcila en Instagram indicaba que ella había cambiado su lealtad de Cuarto Mar a un apoyo exclusivo para su hija. El post decía: “Fui Team Mar, pero ahora solo seré Team Briggitte”. Esta declaración provocó una avalancha de especulaciones y divisiones entre los seguidores del reality show La Casa de los Famosos México.

Briggitte Bozzo, quien ha sido una figura clave en la segunda temporada del reality show, ha enfrentado numerosos desafíos y cambios en su dinámica dentro de la competencia.

Su relación con el equipo Cuarto Mar se ha visto afectada por tensiones internas y conflictos personales. Bozzo ha mantenido una postura ambigua en las últimas semanas, distanciándose de algunos compañeros y participando en discusiones que han intensificado las divisiones.

La explicación de Ligia Elena Arcila ha suscitado una variedad de reacciones en redes sociales. Mientras algunos seguidores expresan su apoyo y comprensión hacia la situación, otros se muestran escépticos, sugiriendo que las circunstancias que rodean la publicación hackeada podrían ser una excusa para justificar un cambio real de lealtad.

“Es curioso cómo siempre hay problemas cuando alguien hace algo que no le gusta a la audiencia”, comentó un usuario en redes sociales. “Las excusas siempre parecen un poco forzadas. La casualidad de que la cuenta sea hackeada justo cuando surge una polémica es difícil de creer”, agregó otro.

El conflicto entre Briggitte Bozzo y su equipo se enmarca en una serie de eventos turbulentos dentro del programa. Tras la salida de Adrián Marcelo, Bozzo experimentó tensiones adicionales con Gala Montes y Karime Pindter, lo que afectó su relación con el equipo Cuarto Mar.

No obstante, la semana pasada, hubo un giro positivo en la dinámica del grupo. Bozzo, Montes y Pindter se reunieron para resolver sus diferencias, logrando aclarar malentendidos y reafirmaron su compromiso con el equipo y su amistad.