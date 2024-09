Sian y Agustín lloran tras la salida de Ricardo Peralta de LCDLFM 2; “ya estamos muertos”, dicen con pesimismo

Sian y Agustín resintieron la partida de Ricardo Peralta. (Anayeli Tapia/Infobae)

Ricardo Peralta se despidió de La Casa de los Famosos México 2 durante la séptima gala de eliminación. Tras haberse convertido en una figura central dentro del cuarto tierra, Peralta fue finalmente el eliminado tras enfrentar la nominación contra tres integrantes del equipo mar (Karime Pindter, Mario Bezares y Briggitte Bozzo), quienes fueron salvados.

Entre lágrimas, Sian Chiong y Agustín Fernández, sus compañeros más cercanos, lamentaron profundamente su partida, mostrando la intensa carga emocional que ha marcado a su equipo tras esta pérdida. Ahora tierra se ha quedado únicamente con dos miembros, una gran desventaja frente a cinco de mar.

Sian Chiong, visiblemente destrozado, expresó su dolor al ver partir a Peralta en el último enlace que el influencer hizo a La Casa para despedirse de sus compañeros.

Al terminar la gala de eliminación, a pesar de su intento de consolar a Chiong, Agustín Fernández también se encontraba profundamente afectado por la eliminación de su compañero. Ya en su habitación, Agustín mostró lágrimas por primera vez en el reality por la eliminación de uno de sus aliados.

Agustín llora tras la partida de Ricardo Peralta. (Captura de pantalla)

“Terminamos de comprobar que afuera no nos quieren”, dijo Agustín, a lo que Sian confesó que con Ricardo se va la esperanza de seguir avanzando en el juego, ello en relación a que ellos creían que el youtuber era uno de los más fuertes del reality show debido a su fama.

“No creo que nadie no nos quiera, solo los quieren más a ellos, debe haber alguien que nos quiera”, confesó Sian. A pesar de estos intentos de mantenerse positivos, el sentimiento general era de incertidumbre y desánimo.

La eliminación de Peralta marcó un cambio crucial en la dinámica del juego. Con solo dos miembros restantes en el cuarto tierra frente a cinco del equipo mar, la situación para Chiong y Fernández se vuelve cada vez más desafiante. “Ya no podemos tener ningún error en nada,” afirmó Fernández, a lo que Chiong respondió con escepticismo, sugiriendo que, a pesar de sus esfuerzos, superar al cuarto mar podría ser una tarea monumental.

Ante ello, ambos dijeron que es muy necesario que ambos ganen el juego del líder y reiteren su victoria el jueves en el juego del robo de salvación para poder permanecer una semana más. Luego de platicar su estrategia, Agustín finalizó con un: “En la placa ya estamos muertos”, indicando que de todas formas estarán en la placa de eliminación la próxima semana.

Sian Chiong llora la partida de Ricardo Peralta. (Captura de pantalla)

La reacción de los internautas ante las lágrimas de Sian y Agustín no se hizo esperar. Algunos ridiculizaron la tristeza de Sian y Agustín, señalando que la eliminación de Peralta y el rendimiento de “los muebles” del Cuarto Tierra en la competencia eran indicativos de una situación desesperada para el equipo.

“Sian y Agustín no lloran por Ricardo, lloran porque por fin están aceptando que nadie los quiere y posiblemente tengan un desmadre allá afuera”; “Qué risa que los muebles de Agustín y Sian llegaron más lejos que los que se declaraban fuertes del team tierra”; “Sian disque llorando porque ya se dio cuenta que valieron él y Agustín JAJAJAJ y que ya se le fue otra de las personas de las que se colgó”, fueron algunos de los comentarios más populares en las redes sociales.

Ricardo Peralta se disculpa

Al salir de la casa, Ricardo Peralta se mostró sorprendido pero también aliviado. En sus primeras palabras tras su eliminación, expresó su sorpresa por la decisión del público y se disculpó por cualquier ofensa que pudiera haber causado. “No sé qué está pasando, estoy muy feliz de ver rostros fuera de la casa. Puedo imaginar lo que ha pasado. A México le ofrezco una disculpa si los ofendí; soy un ser humano que comete errores y está aquí para aprender”, dijo Peralta.

En la post-gala, Ricardo Peralta se abrió con Cecilia Galliano y Mau Garza sobre su experiencia en La Casa de Los Famosos México, revelando que el encierro no era lo suyo. Según Peralta, independientemente de si hubiera estado en los cuartos Mar o Tierra, su actitud habría sido la misma. Durante su estadía, sintió que su presencia no lograba destacarse, no por los nombres de los demás participantes, sino por la atmósfera en la casa.

Peralta admitió que, aunque en su momento tuvo diferencias con Arath de la Torre, ahora las cosas están en buenos términos. Reconoció que hubo momentos en los que se sintió “chiquito” y que la autoimagen afectó su estado emocional, lo cual lo llevó a sentirse apagado.

Ricardo Peralta, el séptimo eliminado de la noche. (Captura de pantalla)

En la conversación, Peralta confesó que sintió una gran presión por representar a la comunidad LGBT+ y cumplir con las expectativas del público mexicano. Expresó que se le asignó un peso significativo que no logró manejar del todo bien, y mencionó que la convivencia en la casa a veces llevaba a hablar de más y a situaciones extremas.

Uno de los momentos más difíciles para él fue la salida de su amiga Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, quien le recordaba sonreír y mantenerse positivo. Peralta también compartió sus preferencias sobre quién le gustaría que ganara el reality: expresó su apoyo a Gala Montes por ser una mujer fuerte que ha enfrentado adversidades y también mencionó su deseo de que Mayito (Mario Bezares) llegue a la final y tenga un programa en televisión. Además, expresó su aprecio por Agustín y su esperanza de que también llegue lejos en el programa.

Sobre sus sentimientos hacia Sian Chiong, Peralta fue claro al decir que no estaba enamorado, sino que solo veía a Agustín como una persona que podría ser interesante para una relación sin compromisos. Tras su eliminación,

Agustín Fernández y Sian Chiong se mostraron visiblemente afectados, lamentando la partida de Peralta y sintiendo la soledad que crece en la casa con cada salida, al grado de que ambos soltaron algunas lágrimas. Mientras tanto, la balanza continúa inclinándose a favor del equipo mar, quienes se mantienen con cinco integrantes frente a dos de tierra.

¿Quiénes quedan?

Mario Bezares

Briggitte Bozzo

Agustín Fernández

Arath de la Torre

Karime Pindter

Gala Montes

Sian Chiong

<br/>