Pobladores desarman y golpean a policías municipales de Nogales, Veracruz; los mandan al hospital

Los policías agredidos fueron trasladados al Hospital Regional de Río Blanco. (Foto: Facebook/SeguridadPublicaNogales)

Integrantes de la Policía Municipal de Nogales, en Veracruz, fueron golpeados y desarmados por un grupo de civiles luego de que realizaran recorridos de vigilancia. Los uniformados resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Fue en la tarde del sábado 7 de septiembre cuando elementos municipales circulaban por la colonia 30 de mayo de la comunidad El Encinar. Esto como parte de las labores de seguridad desplegadas en la región. Por motivos que aún no han sido esclarecidos, durante estas labores los uniformados sostuvieron un intercambio de palabras con habitantes de la zona que posteriormente escaló a una agresión física.

Informes preliminares de la prensa local indican que los civiles obligaron a dos policías descender de su patrulla y posteriormente los despojaron de sus armas de cargo. Asimismo, los habrían golpeado en repetidas ocasiones. De manera extraoficial se señaló que durante el altercado hubo disparos, por lo que se solicitó apoyo a autoridades estatales.

Cuando elementos de la Policía de Veracruz arribaron al sitio, localizaron a los dos uniformados con heridas en diversas partes del cuerpo, por lo que procedieron a resguardarlos para posteriormente trasladarlos al Hospital Regional de Río Blanco.

Dos policías municipales de Nogales resultaron heridos tras la agresión (Foto: Especial)

Debido a que la Secretaría de Seguridad Pública de Nogales no ha emitido un comunicado al respecto, se desconocen las identidades de los policías que fueron agredidos. Sin embargo, se indicó que uno de ellos se encuentra grave de salud a causa de las lesiones recibidas.

En cuanto a la patrulla en la que circulaban los oficiales, se informó que presentaba daños materiales. En redes sociales se observa que el vehículo tenía los cristales rotos de la parte de la luneta. Cuando se realizó una inspección a la unidad no se encontraron las armas pertenecientes a los policías, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes para recuperarlas, toda vez que están registradas en la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Hasta la edición de esta nota no se cuentan con registros de personas detenidas, además de que la Fiscalía General del Estado de Veracruz no se ha pronunciado por estos hechos. Es por ello que aún no se han determinado las posibles causas de la agresión.

Agresiones a policías en México

De acuerdo con registros de la organización Causa en Común, del 1 de enero al 5 de septiembre del año en curso se han reportado 209 policías asesinados en todo México. Es decir, que en promedio se registra uno cada día.

En los primeros nueve meses de 2024 se reportaron 209 policías asesinados en México (FOTO: GENARO NATERA /CUARTOSCURO)

El estado con el mayor número de víctimas es Guanajuato, con 38 policías asesinados, seguido del Estado de México (21), Nuevo León (16), Guerrero (15), Chiapas (14), Baja California (12), Jalisco (11), Tamaulipas (11) y Michoacán (10). En Veracruz sólo se reportaron tres (uno en el municipio Amatlán de los Reyes, otro en Chichicaxtl y uno más en Sochapan)

El asesinato de policías estatales y municipales ha sido una problemática constante desde que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumió la Presidencia de México el 1 de diciembre de 2018. Desde ese fecha se han registraron 2,439 víctimas en todo el país.

La mayoría de los asesinatos, de acuerdo con la organización, se perpetran con armas de fuego y suceden durante enfrentamientos armados y agresiones directas.