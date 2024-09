“Es microviolencia cuando no preparan el lunch o no quieren tener relaciones”: diputado de Morena en Tamaulipas

Marte Alejandro Ruiz Nava aseguró que es microviolencia cuando una mujer se resiste a tener relaciones sexuales con su pareja (Captura de Pantalla/@adn40)

“¿Y es diputado? ¿Se imaginan cómo legislará?”. Marte Alejandro Ruiz Nava, diputado local de Morena en Tamaulipas hizo una declaración que desató una ola de críticas en redes sociales por la ideología que impulsa desde su cargo como legislador, aseguró que los hombres se encuentran en una situación desfavorable al no haber una dependencia especializada para investigar los tipos de violencia de los que se supone son víctimas.

Entre los ejemplos con los que compara la situación, dijo que una mujer puede aseverar sentirse violentada cuando “un hombre le levanta la voz”, mientras que los hombres sufren de microviolencia cuando su pareja sentimental no hacen el lunch o se resisten a tener una relación sexual, tomando una postura sexista y de sumisión que a su parecer debe tomar una de las partes.

“Si vamos a la situación de violencia de igualdad, en el sentido de que la mujer se siente violentada por el hecho de que simplemente un hombre le levante la voz, en la misma manera, si la mujer le levanta la voz al hombre, si no le hace el lunch, que también se puede decir que es un micro situación de violencia, si no comparte una noche con él, es decir que le duele la cabeza y que no quiere tener una relación sexual con él, también es una microviolencia porque no está cediendo a estar con su pareja”, dijo Marte Alejandro Ruiz a los medios de comunicación.

Los comentarios del legislador provocaron una ola de críticas por su pensamiento de que los hombres son víctimas por la resistencia de una pareja a tener relaciones sexuales Crédito: @adn40 / X

En este sentido, el legislador insinuó la necesidad de una dependencia encargada de atender las denuncias de los hombres, pues a su parecer cree que “como hombres en automático deben ser creados, no tenemos ni porque luchar por eso”, ya que para las mujeres existe la Fiscalía de la Mujer y próximamente funcionará la Secretaría de la Mujer.

“Si actuamos de esa misma manera y en medición a lo que las mujeres establecen y dicen, sino todas estamos hablando de que la violencia está en todo tipo de situaciones. Con el simple hecho de que hoy se le hace más caso a una situación de denuncia para mujeres y no a favor de hombres y no existe ninguna dependencia que esté especializada en atención de los hombres porque sufren violencia, sin embargo, tenemos la Fiscalía de la Mujer, la Secretaría de la Mujer, que se va crear, tenemos un montón de instituciones a favor de la mujer, el instituto de la mujer y nosotros como hombres en automático deben ser creados, no tenemos ni porque luchar por eso, porque si se habla de una igualdad se debe de hablar precisamente de que deben existir estas mismas situaciones que beneficien a los hombres, de igual manera como se beneficia a las mujeres”, comentó el morenista.

Debido a que la legislatura está por terminar el próximo 30 de septiembre, dijo que quizá ya no tendría tiempo para enviar una iniciativa para defender su postura, sin embargo, dijo que podría apoyarse de la ciudadanía para recabar las firmas.