Así fue la vez que el Mayo Zambada ingresó a una cárcel de la CDMX para una reunión “empresarial” del Cártel de Sinaloa

'El Mayo' Zambada es señalado como uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa. (Europa Press/Contacto/Department of State)

Casi 30 años antes de que fuera arrestado en Estados Unidos —en circunstancias aún poco claras—, Ismael ‘El Mayo’ Zambada estuvo en una prisión de la Ciudad de México. En aquella ocasión, el entonces cofundador del Cártel de Sinaloa ingresó por cuenta propia al centro carcelario para una reunión entre capos, de acuerdo con testimonios del narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía.

‘Chupeta’, como se le conoce a Ramírez Abadía en el ámbito del crimen organizado, compartió esta información con la fiscal Andrea Goldberg a finales de 2018, durante el juicio contra Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en la Corte de Brooklyn, Nueva York.

En los interrogatorios a los que fue sometido, el exlíder del Cártel del Norte del Valle narró que su colaboración con Guzmán Loera comenzó en 1990. Ese año, ambos se reunieron en el vestíbulo de un hotel de la Ciudad de México y acordaron que ‘El Chapo’ recibiría avionetas cargadas de cocaína, procedentes de Colombia, para traficar la droga hasta Los Ángeles, California.

Desde el inicio de su cooperación, ‘El Chapo’ sorprendió a Ramírez Abadía por la velocidad con la que movía los narcóticos a través de México. No obstante, al cabo de un par de años, las operaciones aéreas comenzaron a ser altamente riesgosas, por lo que ‘Chupeta’ propuso un cambio.

Extractos de su testimonio en el juicio, retomados por Hiroshi Takahashi para El Sol de México y por Karen Sánchez para La Voz de América, señalan que el colombiano planteó la utilización de una nueva estrategia.

El capo colombiano se sometió a numerosas cirugías para modificar su rostro. (Twitter/@ALEJOrincon)

“Les dije que tenía una propuesta para enviar mi cocaína en barcos de pesca a través del Pacífico y que no iba a haber problema porque nadie había usado este método”, dijo ‘Chupeta’ sobre un encuentro que tuvo con ‘El Chapo’ y los hermanos Beltrán Leyva.

El plan consideraba que las embarcaciones con cocaína llegarían a México por la costa del estado de Guerrero. Los jefes del Cártel de Sinaloa advirtieron que la nueva estrategia implicaría un aumento en la tarifa del 40 al 45% de las ganancias, debido a los sobornos que debían pagar al comandante Guillermo González Calderoni, así como a funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).

Todo parecía estar listo para poner en marcha el proyecto criminal, pero ‘El Chapo’ explicó que primero debían “hablar con alguien en prisión”. Antes de implementar este método, era necesaria la autorización de Juan José Esparragoza Moreno, alias ‘El Azul’, quien en esos años estaba encarcelado en la Ciudad de México.

En una fecha no especificada entre finales de 1991 y principios de 1992, ‘Chupeta’ acudió a un encuentro en un centro carcelario de la capital mexicana. A la junta de carácter “empresarial” se presentaron ‘El Chapo’, los hermanos Amado y Vicente Carrillo Fuentes, e Ismael ‘El Mayo’ Zambada, según los testimonios del colombiano.

‘El Azul’ fue detenido en marzo de 1986 e ingresado al Reclusorio Sur, en Xochimilco. En julio de 1990 las autoridades lo trasladaron al Reclusorio Norte, de la Gustavo A. Madero, y estuvo ahí hasta marzo de 1992. Posteriormente lo enviaron al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, de donde fue liberado un año después.

Juan José Esparragoza, "El Azul", era uno de los hombres de confianza de "El Chapo"

Acorde con los plazos referidos en su testimonio, la reunión entre ‘Chupeta’, ‘El Mayo’, ‘El Chapo’, ‘El Azul’ y los Carrillo Fuentes pudo haber ocurrido en el Reclusorio Norte.

Ramírez Abadía llegó a la prisión “en un automóvil en compañía de un comandante de la Policía Federal que trabajaba para el Cártel de Sinaloa”. Su presencia en el complejo carcelario no representaba una visita oficial, pero no tuvo inconveniente alguno para ingresar. “No había controles allí, yo no tenía que mostrar ningún documento”, expuso ‘Chupeta’.

Al finalizar la reunión, el colombiano recibió luz verde para el plan, por lo que comenzó los preparativos para el trasiego de droga vía marítima. Las investigaciones apuntan que entre 1993 y 1998 ‘Chupeta’ habría logrado enviar a México un aproximado de 20 barcos con hasta 10 mil kilogramos de cocaína cada uno.