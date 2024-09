Su amigo murió y él lanzó sus cenizas en pleno concierto de Caifanes

Hombre lleva las cenizas de su amigo al concierto de Caifanes y las arroja en medio de todos. Crédito: TikTok/hugosalascaifanyuma

Una historia insólita y emotiva ha capturado la atención de usuarios en redes sociales, tras la difusión de un video donde un fan de la banda mexicana Caifanes arroja las cenizas de un ser querido durante uno de sus conciertos. El hecho ha generado una gran cantidad de comentarios y reacciones en plataformas como TikTok.

El video fue compartido por el usuario de TikTok @hugosalascaifanyuma, identificado como Hugo Salas Caifanyuma. En el clip, que rápidamente se volvió viral, se observa a un hombre vestido de negro disfrutando del concierto mientras la banda interpretaba el tema “Miedo”, una de las canciones más icónicas del grupo.

Ahí el hombre extrae de un collar un pequeño contenedor con las cenizas de su ser querido y las esparce en el lugar. Tal y como era de esperarse los usuarios de redes sociales dividieron opiniones, algún más molestos y otros más alegres con comentarios como “¿En qué parte de Dinamarca ocurrió esto?” o “Al que le cayó en su cerveza”.

Hombre lleva las cenizas de su amigo al concierto de Caifanes y las arroja en medio de todos. Crédito: TikTok/hugosalascaifanyuma

De igual forma en la caja de comentarios, algunos usuarios colocaron reacciones que llamaron la atención:

“Ora pues si no es ritual”; “Imagínate morir y permanecer toda la post vida escuchando esa música de sueño”; “¿Y cuándo lo barran?”; “¿Un carnal tuyo? mis respetos, estuvo presente, y siempre lo estará”; “Cuando muera llévenme a los conciertos, pero no se pasen de verdura”. “el w3y que barre a las 3 am bien sacado de pdo por el espíritu que le fueron aventar”.

El video parece haber sido grabado el pasado 31 de agosto cuando la agrupación consiguió llenar el renovado Estadio GNP anteriormente conocido como Foro Sol. Hasta el momento, luego de una semana de su publicación, las imágenes ya cuentan con más de 170 mil reproducciones y más de 12 mil “likes” en TikTok.

Hombre lanza cenizas de su amigo en concierto de Caifanes Foto: TikTok/hugosalascaifanyuma

Concierto de Caifanes

Con una asistencia aproximada de 65 mil personas. Miles de personas de diversas generaciones se dieron cita para escuchar al grupo liderado por Saúl Hernández, Alfonso André y Diego Herrera, entre las canciones que tocaron ese día se encontraron:

La negra Tomasa

Viento

Nubes

Para que no digas que no pienso en ti

No dejes que

Miedo

La célula que explota

Debajo de tu piel

Mátenme porque me muero

Aviéntame

Afuera

Te lo pido por favor

Aquí no es

Pachuco

Los boletos se ofertaron bajo la boletera de Ticketmaster desde $2,440 hasta los $854 en los más económicos.