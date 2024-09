Sergio Mayer niega violencia de género de Adrián Marcelo y justifica la frase “una mujer menos para maltratar”

El exGaribaldi niega que Adrián Marcelo haya jercido violencia de género. |Crédito: Cuartoscuro

Sergio Mayer, finalista de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, se pronunció ante el reciente escándalo que protagonizó Adrián Marcelo, quien salió por su propia voluntad del reality show tras enfrentar a Gala Montes y a las acusaciones de misoginia.

Y es que el escándalo en el que está envuelto el regiomontano ha provocado todo tipo de opiniones. A diferencia de la mayoría, Sergio Mayer niega que haya habido actos de violencia de género y dijo que, en su opinión, aquella polémica frase de Adrián Marcelo que terminó por dinamitar la controversia, fue simplemente ironía y sarcasmo.

“Su estrategia estuvo ruda (...) me parece que el comentario estuvo de más, sin embargo, los que tenemos humor negro y sarcasmo la entendemos. Yo sé que él lo dijo de manera sarcástica, burlándose de los que dicen que él es misógino, burlándose de los que dicen que él agrede a las mujeres. Eso lo dijo de manera sarcástica e irónica, yo así lo entendí cuando vi el video. Yo decía ¿por qué tanto ataque? Es evidente que no lo dijo de manera literal”, comentó Sergio Mayer sobre la frase “una mujer menos para maltratar”.

El finalista de la primera temporada de La Casa de los Famosos México se pronunció ante la salida del regiomontano (crédito: La Casa de los Famosos)

Por otro lado, el actor también habló de las acusaciones de misoginia por parte de Gala Montes y otros habitantes de La Casa de los Famosos. Mayer aseguró que todos habían entrado al reality en igualdad de condiciones, y que él no ha visto ningún video donde Adrián ejerza violencia de género:

“Cuando estás compitiendo de manera directa tú puedes decirte de todo (...) yo vi expresione de mujeres hacia los hombres muy fuertes, eso también debería considerarse violencia de género, de la otra forma (...) jamás voy a estar de acuerdo que haya violencia de género, tengo esposa, hijas, madre”.

“Desde mi perspectiva hasta el momento yo no he visto que haya habido violencia de género, ha sido muy fuerte en algunos comentarios pero no violencia de género”, dijo sobre Adrián Marcelo.

¿Qué es la violencia de género?

(IG: @adrianmarcelopresenta)

La violencia de género contra las mujeres es un fenómeno social y cultural que implica actos de violencia dirigidos a una persona debido a su género, afectando a las mujeres y niñas. Este tipo de violencia abarca una amplia gama de comportamientos y acciones que pueden ser físicos, sexuales, psicológicos y económicos. Estos actos violentos no solo tienen consecuencias devastadoras para las víctimas en términos físicos y emocionales, sino que también perpetúan la desigualdad de género y obstaculizan el desarrollo social.

La violencia de género puede manifestarse de diversas formas. La violencia física incluye golpes, empujones y cualquier tipo de agresión corporal. La violencia sexual abarca abusos, violaciones y cualquier acto sexual no consensuado. La violencia psicológica puede implicar amenazas, humillación, aislamiento y control psicológico. La violencia económica ocurre cuando se priva a las mujeres de sus recursos económicos, controlando su acceso a dinero o empleo.

Este tipo de violencia no se limita a un ámbito específico; puede ocurrir en el hogar, en el trabajo, en instituciones educativas o en espacios públicos. Estereotipos de género, roles asignados y patrones culturales que refuerzan la superioridad masculina y la subordinación femenina son factores que contribuyen a la perpetuación de esta violencia.

La erradicación de la violencia de género contra las mujeres requiere un enfoque multidimensional, incluyendo la implementación de políticas públicas efectivas, la sensibilización de la sociedad, la educación en igualdad de género y el fortalecimiento de las leyes y su aplicación. Es crucial ofrecer apoyo integral a las víctimas a través de servicios de salud, asesoría legal y apoyo psicológico.