Jorge Carbajal asegura que Televisa perdió 300 millones de pesos tras fuga MASIVA de marcas de ‘La Casa de los Famosos’

La televisora habría sufrido una perdida millonaria tras escándalo de Adrián Marcelo. (Especial Infobae / Jovany Pérez)

‘La Casa de los Famosos México 2024’ sufrió una pérdida masiva de patrocinadores tras los polémicos enfrentamientos de Adrián Marcelo con sus compañeros, principalmente Gala Montes, Briggitte Bozzo y Arath de la Torre. Esto no solo ocasionó un cambio significativo en la escenografía, también significó una pérdida millonaria para Televisa.

“Se llevaron las tazas de café, los sartenes que también eran patrocinados; se llevaron la sal, el aceite (...) ya no nos queda ningún patrocinador en La Casa de los Famosos”, comentó Jorge Carbajal en una transmisión en vivo de su programa de YouTube ‘En Shock’.

Según el periodista de espectáculos, la producción eliminó todo rastro de las marcas ex patrocinadoras en cuanto anunciaron su salida del programa y para ello pidieron que los habitantes salieran al patio, pues así las cámaras de la transmisión 24/7 no enfocaron el desmontaje.

Adrián Marcelo podría regresar a LCDLFM para ofrecer disculpas. (ViX)

¿Cuánto dinero habría perdido Televisa tras fuga masiva de patrocinadores?

Tras calificar esta situación como “La peor humillación de Televisa”, el periodista de espectáculos reveló la millonaria cantidad de dinero que la empresa habría perdido en menos de una semana por la repentina salida de los patrocinadores de ‘La Casa de los Famosos México’.

“El otro día dijimos que las pérdidas económicas de Televisa con la salida de todos los patrocinadores iba en 100 millones de pesos, pues les tengo noticias, al día de ayer (5 de septiembre), las pérdidas millonarias de Televisa van en 300 millones de pesos... 300 millones de pesos perdidos en patrocinios”.

Hasta el momento, se desconoce la cantidad exacta de dinero perdido, pues ni la producción del reality show ni la televisora se han pronunciado al respecto.

Aseguran que Adrián Marcelo planea demanda millonaria contra Televisa. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

¿Qué marcas abandonaron LCDLFM tras escándalo de Adrián Marcelo?

Rexona

Holanda

Grupo Unilever

Sabritas

Coca Cola

Eternal Secret

Little Caesars

Nutrioli

Cklass

Domino’s

Grupo Lala

Vips

Scotch-Brite

Jade Cook

Foto: La Casa de los Famosos Mx

¿Qué marcas se quedaron en LCDLFM tras escándalo de Adrián Marcelo?

La producción no ha emitido ningún comunicado de prensa sobre la salida de varios patrocinadores, por lo que se desconoce con precisión cuáles fueron las marcas que rompieron su contrato. No obstante, en cuadro siguen apareciendo los logos de Ilusión, Mercado Libre y Didi.

Incluso, la marca de lencería recién sorprendió a Karime Pindter, Briggitte Bozzo y Gala Montes con arreglos florales y conmovedores mensajes tras el escándalo.

- “Querida Karime, admiramos cómo logras mostrar una nueva versión de ti misma. Una mujer que no teme ser auténtica y avanzar con determinación, tu capacidad para mantenerte leal a ti y a los que te rodean mientras avanzas con seguridad. Es un recordatorio de que la verdadera valentía no es evadir los retos. Sabemos que juntas somos más fuertes”.

Gala, Karime, Biggitte finalmente se reconciliaron. (IG:LCDLFM)

- “Querida Briggitte, eres el ejemplo de que la alegría y la fuerza no están separadas, ser valiente no es sólo enfrentar los retos sino hacerlo con una sonrisa y sin perder esa energía que ilumina a quienes te rodean. Tu fortaleza no radica sólo en la defensa de tus ideales sino en saber convivir en armonía, en entender que ser feliz es también un acto de resistencia. Sabemos que juntas somos más fuertes”.

- “Querida Gala, tu camino ha sido un reflejo de lo que significa ser fuerte. Nos enseñas que alzar la voz no es sólo una elección, es un acto de transformación. Cuando decides no dar un paso atrás inspiras a todas las mujeres en creer en su propia capacidad para superar cualquier adversidad. Sabemos que juntas somos invencibles”.