Javier López Casarín afirma que elección en alcaldía Álvaro Obregón no ha sido anulada: “Vamos a impugnar”

Javier López Casarín afirmó que no el INE no ha anulado la elección. | Twitter Javier López Casarín

Javier López Casarín, alcalde electo de la Álvaro Obregón, reaccionó al acuerdo de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), en el que lo acusa de rebasar el tope de gastos de campaña en las elecciones del 2 de junio pasado, lo que podría ocasionar que se anulen los resultados de dichos comicios.

En un video publicado en su cuenta de X, antes Twitter, el alcalde electo morenista dijo que no tendrá un pronunciamiento formal hasta que sea notificado por el INE sobre los señalamientos en su contra; sin embargo, negó que ya se haya anulado la elección en la demarcación, afirmando que el organismo no cuenta con esa facultad.

“Primero, en calidad de alcalde electo no tendré un pronunciamiento formal hasta que no sea notificado y publicado el acuerdo que ayer se tuvo en la sesión del Consejo General del INE, hubo una serie de votaciones para quienes lo estuvieron atendiendo, fue muy rápida la votación, si uno tiene que seguirle tiene que ponerle mucha atención.

“Quiero que sepan que estamos muy bien y dejar otra cosa bien clara, que es muy importante, como lo dijeron los consejeros, si ponen atención en todo el video de la audiencia, el INE no anula elecciones, entonces nuestra elección no ha sido anulada”, puntualizó.

El diputado del PVEM con licencia omitió reportar más de un millón de pesos utilizados en propaganda. (X/@LopezCasarinJ)

En la misma grabación, aseguró que desconoce la cifra exacta con la que rebasó el gasto de campaña; sin embargo, aclaró que son aproximadamente 50 mil pesos y no 1 millón 300 mil pesos, como se ha especulado.

“Lo que se señaló es que ante la Unidad de Fiscalización señalan que hubo un rebase del tope de gastos de campaña, el rebase de tope de campaña con el cual se dio esta votación era del 1.7% y que ayer se fue bajando ese porcentaje, no puedo tener la cifra exacta en tanto no se publique, pero para que tengan una idea estamos hablando que la unidad de fiscalización señala que tentativamente nosotros excedimos por 50 mil pesos, ese fue el rebase del tope de campaña, hay medios que están publicando que tuvimos un rebase de campaña de 1 millón 300 mil, es falso, el rebase que tuvimos es de 50 mil pesos aproximadamente, pero insisto, hasta que no tenga la notificación y el dictamen o el acuerdo de ayer no habrá un pronunciamiento de mi parte de manera formal”, aseveró.

Finalmente, adelantó que impugnarán el fallo del INE y que posteriormente explicará las razones de por qué no está de acuerdo con lo señalado por el organismo electoral, agradeciendo las muestras de apoyo por parte de sus simpatizantes.

¿Quién es Javier López Casarín?

Según su perfil curricular publicado en el Sistema de Información Legislativa (SIL), Javier López Casarín es licenciado en Derecho, egresado del Colegio de Estudios Superiores Rubinstein.

Anteriormente fue presidente honorario del Consejo Técnico, Académico y Científico del Consejo Consultivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

También fue director y fundador del ‘Grupo Reinventando a México’ y columnista del periódico El Economista, además de que se describe como “empresario estratega, innovador y agente de cambio”.

Destacó que en el 2002 fue presidente de la Fundación Reinventando a México e integrante de la lista ‘300 Young Leaders of the World del Center for Liveable Cities’, y que recibió un reconocimiento como Doctor Honoris Causa por la Academia de Derecho Internacional.

Javier Joaquín López Casarín es el virtual ganador de las elecciones a la alcaldía Álvaro Obregón Foto: TW Javier Joaquín López Casarín