Este es el integrante de La Casa de los Famosos México que fue salvado de la eliminación

Sian Chiong gana la prueba de salvación y con esto, se hace con el derecho de salvar a alguien dentro de la placa de eliminación/ (Captura de pantalla YouTube El 5)

Hace unas horas se realizó el duelo por la salvación entre Sian Chiong y Agustín Fernández en La Casa de los Famosos México. En el juego de esta semana se hizo una actividad en la que los dos integrantes debían colocar un grupo de monedas dentro del mismo color y dejar las cinco filas de manera adecuada para ganar la salvación.

Agustín llegaba a la prueba como el líder de la semana; mientras que, Sian se ganó el derecho de retarlo al imponerse al resto de habitantes hace dos días. En la prueba Fernández se puso por delante de manera rápida, pero las fichas se le comenzaron a atorar y esto fue aprovechado por el actor cubano que rápidamente ganó la prueba de la salvación de la séptima semana.

Nuevamente Sian Chiong gana la prueba de salvación y con esto, se hace con el derecho de salvar a alguien dentro de la placa de eliminación. Los habitantes que corren el riesgo de salir en la séptima semana son:

Los habitantes que corren el riesgo de salir en la séptima semana. / (ViX)

Sian Chiong

Karime Pindter

Briggitte Bozzo

Mario Bezares

Ricardo Peralta

Después de ganar la salvación de la séptima semana, Sian tuvo que elegir enfrente de sus compañeros a la persona que iba a abandonar la placa. Inicio diciendo los motivos de su elección. “La armonía de la casa ha cambiado mucho gracias a Dios, me gustaría a raíz de eso que mi decisión fuera otra, que el juego fuera más en equipo, pensando estratégicamente porque no hay nada que me diera más placer que salvar a las mujeres (...) Mi decisión no va por ahí y por eso les pido una disculpa (...)”, dijo el actor cubano. Posteriormente se sacó de la placa porque, según él, es lo mejor para el juego.

¿Quién podría ser el próximo eliminado de La Casa de los Famosos México?

Como bien mencionó Sian, el clima dentro de La Casa de los Famosos México ha cambiado mucho, sin embargo, la gente no olvida todo lo que ha pasado. Pese a que el comportamiento de Ricardo Peralta se ha visto más “humilde”, sus polémicos comentarios no se han olvidado fuera de la casa y él es el principal candidato para abandonar el programa.

En los últimos días se veía un comportamiento diferente de una de las favoritas del programa que podría afectar las votaciones./ Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

Sin embargo, en los últimos días se veía un comportamiento diferente de una de las favoritas del programa que podría afectar las votaciones. Briggitte Bozzo se empezó a juntar más con los participantes del cuarto Tierra y tal y como dijo su mamá, empezó a jugar sola. Esto no fue bien visto por la gente y eso complica la placa de eliminación de este domingo 8 de septiembre.