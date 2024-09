Regresan las chicas “superponedoras”: Gala, Briggitte y Karime se encaran y superan sus diferencias tras días de tensión en LCDLFM

Gala, Karime, Biggitte finalmente se reconciliaron. (IG:LCDLFM)

En el mundo del reality show, la tensión y los conflictos son el pan de cada día, pero lo que sucede después de la tormenta puede ser aún más revelador. Este es el caso de La Casa de los Famosos México 2, donde las tensiones alcanzaron su punto álgido con la salida inesperada de Adrián Marcelo, una de las figuras más polémicas de la temporada.

La última discusión entre Adrián Marcelo y Gala Montes marcó un hito en la temporada. Los enfrentamientos entre ambos se extendieron durante más de seis semanas.

La salida de Adrián Marcelo aparentemente alivió la tensión momentáneamente, pero no pasó mucho tiempo antes de que las fricciones surgieran nuevamente, esta vez entre Gala Montes y Briggitte Bozzo.

Gala acusó a Briggitte de tener actitudes sospechosas y de pasar demasiado tiempo con el equipo Tierra/ (Captura de pantalla)

Gala acusó a Briggitte de tener actitudes sospechosas y de pasar demasiado tiempo con el equipo Tierra. Las tensiones culminaron en un comentario hiriente de Gala hacia Briggitte, acusándola de llorar por la salida de Adrián Marcelo.

Briggitte, afectada por la situación, se sinceró con Arath de la Torre y expresó su frustración con Gala, acusándola de buscar un nuevo enemigo tras la partida de Adrián y de usarla como chivo expiatorio. Briggitte también mencionó que no se sentía bien con las críticas que recibía.

Sin embargo, en un giro positivo de los acontecimientos, durante la madrugada de este viernes, Gala Montes, Briggitte Bozzo y Karime Pindter se reunieron para resolver sus diferencias. El diálogo abierto y sincero permitió que las tres integrantes del equipo Mar aclararan sus sentimientos y restablecieran sus lazos de amistad.

¿Cómo fue la reconciliación?

Briggitte comenzó la conversación pidiendo disculpas por cualquier malentendido y expresó su frustración con la situación. Se dirigió a Gala directamente, aclarando un malentendido sobre su comportamiento tras la salida de Adrián Marcelo:

“Esta semana ha sido muy difícil para mí, ha sido como de que quiero buscar una puerta e irme, pero yo las quiero mucho. No quiero que se confundan las cosas, porque yo quiero que haya chicas superponedoras para siempre”.

Briggitte aclaró que la reacción de querer llorar no era por la salida de Adrián Marcelo, sino debido a un medicamento que había tomado, lo que le hizo los ojos “cristalinos”. Además, aclaró que nunca sería amiga de él, sobre todo considerando que le hizo daño a Gala.

Bozzo reafirmó su lealtad al equipo Mar y su intención de no decepcionarlas ni traicionar al grupo.

Briggitte Bozzo explicó su comportamiento/ (Captura de pantalla)

Durante la reconciliación, Briggitte Bozzo explicó su estado emocional y dijo que ese día de la salida del regiomontano, y los subsecuentes, no se sentía ella misma, que se sentía “rara” y tuvo un ataque de ansiedad.

Por su parte, Gala le sugirió a Briggitte que cuando se sintiera mal o ansiosa, debería sentirse libre de expresar esos sentimientos y no esperar a que la situación se volviera insostenible. Gala enfatizó que no sería juzgada y que siempre tendrá su apoyo.

“Cuando no te sientas tú, wey, se vale decirlo, wey, me siento mal, no quiero hablar, para eso estamos, nadie te va a juzgar, al contrario, estamos para apoyarte cuando más te sientes mal. Cuando te sientas ansiosa, ten toda la confianza de venir y decirme, ‘wey, me siento mal,’ y nos sentamos y sacamos lo que sea que tengas que sacar”, comentó.

Gala Montes sugirió a Briggitte Bozzo que se sienta libre de expresar sus sentimientos. (Captura de pantalla)

Gala también reconoció que, en retrospectiva, su reacción puede haber sido afectada por su propia susceptibilidad y agradeció a Briggitte por abrirse. Gala mencionó que había visto a Briggitte como soberbia, pero también reconoció que ella había tenido un comportamiento que había sido malinterpretado.

Montes le comentó a Briggitte que no estaba molesta por si le gustaba Sian o no, sino que había códigos de amistad que se debían respetar. Expresó su dolor por el hecho de que Briggitte no la había apoyado durante su crisis personal, prefirió irse a la suite, al jacuzzi con Agustín.

Sin embargo, acordó en hacer un “borrón y cuenta nueva”.

Finalmente, la última integrante de las llamadas “chicas superponedoras”, Karime Pindter, expresó que había percibido a Briggitte como hostil y distante en los últimos días y que en sus intentos por tener acercamientos se había sentido completamente ignorada.

Karime Pindter reiteró su cariño hacia Briggitte Bozzo durante la reconciliación. (Captura de pantalla)

Karime le reiteró a Briggitte que la quería y apreciaba por quien era. Le recordó a Briggitte que debía mantenerse auténtica y no dejarse llevar por las críticas externas: “Sí te he sentido como subida, como payasona [...] pero wey, tú eres hermosa por cómo eres, como te conocí aquí, sencilla, divina, con los pies en la tierra. Somos el trío máximo, las adoro, las amo, las quiero demasiado y para toda la vida, no nada más aquí”.