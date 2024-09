¿Qué hacer si no me aparecen mis semanas cotizadas en el IMSS?

Conoce cómo solicitar una aclaración de las semanas cotizadas en el IMSS (Foto: Archivo Infobae)

Las semanas cotizadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son un indicador del tiempo que un trabajador ha estado afiliado y realizando aportaciones al sistema de seguridad social en México. Este concepto es fundamental para determinar el acceso y la cantidad de diversos beneficios, particularmente las pensiones y otros derechos asociados al trabajador.

Cada semana que el trabajador está asegurado y recibe un salario aparece registrado en el IMSS como una semana cotizada. Estas semanas se acumulan y son clave para calcular la cantidad de semanas necesarias para alcanzar los derechos a la pensión por vejez, cesantía en edad avanzada, invalidez o retiro.

Aunque es raro, las semanas de cotización puede no aparecer correctamente al momento de consultarlas, pero es una situación que se puede aclarar. De hecho, es posible obtener la información detallada de tus últimos 5 patrones o incluso solicitar un historial de 1982 a la fecha.

Para poder solicitar la Constancia de aclaración de semanas cotizadas del IMSS se requiere la siguiente documentación en original:

Un error en las semanas cotizadas del IMSS debe ser aclarado cuanto antes para no afectar la pensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

- Avisos afiliatorios (opcional)

- Identificación oficial vigente

- Número de Seguridad Social (NSS)

Es importante tener en cuenta que los documentos tienen que estar en buen estado. No deben tener borraduras, tachaduras o enmendaduras.

La solicitud se puede realizar presencialmente en la subdelegación que te corresponda, de lunes a viernes en días hábiles del IMSS. El horario de atención es de 8:00 a 15:30 horas.

También se puede realizar en línea ingresando a la sección de Semanas Cotizadas, para lo cual se requiere proporcionar los siguientes datos:

El CURP es uno de los documentos que necesitas para este trámite (Foto: Renapo)

- Clave Única de Registro de Población (CURP)

- Número de Seguridad Social (NSS)

- Correo electrónico

- Avisos afiliatorios en formato PDF (opcional)

En ambos casos los documentos admitidos como identificación oficial son los siguientes:

- Credencial para votar.

- Pasaporte vigente.

- Cartilla de Servicio Militar Nacional.

- Cédula profesional.

- Matrícula consular.

- Si eres extranjero: Tarjeta/Cédula/Carnet de identidad de tu país y forma migratoria FM2 o FM3 emitida por el Instituto Nacional de Migración.

- Credencial ADIMSS.

De acuerdo con el IMSS, el plazo de respuesta dependerá del tiempo que tome el proceso de búsqueda de para verificar que en lla información no se encuentre una homonimia o duplicidad de sus datos de identificación.

Estas son las razones por las que podría haber un error en las semanas cotizadas

- Errores administrativos: los datos pueden haber ingresado incorrectamente durante la captura de la información por parte del IMSS o del empleador.

- Omisión de registros por el empleador: algunos trabajos pueden no haber reportado todas las semanas trabajadas o no haber pagado las cuotas correspondientes al IMSS. En este caso el trabajador deberá presentar una denuncia ante el área fiscalizadora del IMSS en contra del patrón que no efectuó su registro.

- Cambio de empleadores : al cambiar de empleo, puede haber retrasos o errores en la transferencia de las cotizaciones al nuevo empleador.

- Fusión o cambio de razón social de la empresa: cuando una empresa se fusiona con otra o cambia su nombre, pueden surgir lagunas o errores en la actualización de la información de los trabajadores.

- Actualización de datos: errores o demoras en la actualización de la base de datos del IMSS pueden resultar en discrepancias en las semanas cotizadas.