Así fue la fuerte pelea que protagonizaron René Franco y Nicola Porcella por La Casa de los Famosos

Panelistas de La Casa de los Famosos protagonizaron una pelea en redes sociales. Fotos: IG, renefrancomx, nicolaporcella12

Una vez más surge una nueva controversia en torno a La Casa de los Famosos México, en esta ocasión, los panelistas René Franco y Nicola Pocella desataron una ola de comentarios en redes sociales tras protagonizar un intercambio de mensajes en X (antes Twitter).

Todo parece indicar que la salida de Adrián Marcelo movió al público y también a algunas personalidades, pues varios se han pronunciado a favor y en contra de su decisión, siendo el actor René Franco uno de los que está en desacuerdo con la decisión del regiomontano.

Contrario a su opinión, se encuentra Nicola Porcella, ex participante del reality y amigo cercano de Agustín Fernández, quien al igual que Wendy Guevara ha mostrado su total apoyo a Gala Montes, la joven actriz que enfrentó al exconductor de Multimedios horas antes de que abandonara el programa.

Más allá de respetar sus distintas opiniones, los panelistas decidieron mudar la discusión de La Casa de los Famosos a X, donde no dudaron ni un momento en expresar su sentir luego de que un internauta escribió que Adrián Marcelo debía dar la cara y ofrecer una rueda de prensa, al igual que el resto de los eliminados.

“Quiero que AM tenga que ir a cada programa, a cada entrevista, a contestar y dar la cara por arruinar un juego que la gente de México esperaba con ansias para pasar un buen rato. Todos nos encontramos con un hombre frustrado que lo echó a perder todo.” escribió.

La pelea entre René Franco y Nicola Porcella en X

Además de su participación en las ‘Galas’, donde ha dejado muy claro que todo se trata de un juego y estrategias, el también periodista decidió hacer uso de sus redes sociales para compartir su postura tras la salida del conductor regiomontano, considerado el habitante menos querido del reality.

Después del texto que escribió el usuario, René respondió: “Ustedes lo arruinaron”. Como era de esperarse los comentarios no se hicieron esperar, pero uno de los que más llamó la atención fue el de Nicola Porcella, quien respondió: “¿Tanto paga Endemol, René?”

(captura de pantalla)

Ante la supuesta acusación del exparticipante del reality, René le respondió muy a su estilo, mismo que muestra en las galas del programa. “Me acusa de corrupción Nicola Porcella. Observen cómo el virus de la ‘correctitud’ y la ‘superioridad moral’ lleva a las personas ‘quedabien’ a mentir y violentar a terceros, acusándolos de vender sus opiniones sin pruebas,” escribió.

Pero el mensaje no quedó ahí, pues agregó: “Comparativamente a esa acusación, ¿tú estás buscando quedarte en el programa Hoy y por eso me agredes? Ahora que nos veamos, espero que me digas por qué dices esto o si sólo son mentitas que salen de las telarañas de tu cerebro. Ahí me explicas, saludos.”

(captura de pantalla)

Para concluir con la discusión, Nicola respondió: “Ya, ya, sin atacarse, que yo también me pongo apuntador cuando voy y escucho todo. Y por supuesto te lo digo cuando te vea. Saludos.”

Tras el mensaje del famoso, René Franco ya no respondió, pero Poncho de Nigris, integrante del ‘Team Infierno’ en la primera temporada de La Casa de los Famosos México, se pronunció al respecto y advirtió que estaría en una de las siguientes galas, pero esta vez irá en modo amor y paz, pues sabe que todo está muy caliente.