“Me dijo pobre”: este fue el ácido comentario por el que Agustín nominó a Gala en LCDLFM

Tras una semana muy complicada para todos los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México 2′, parecía que la calma ha llegado aunque para Agustín Fernández parece que la guerra entre cuartos siguen. Esto luego de que argumentara que Gala Montes lo había tachado de pobre, razón por la que decidió nominarla el pasado miércoles 4 de septiembre.

Pese a que Adrián Marcelo decidió que quería irse antes de tiempo, los fans se preguntaban si el curso del programa seguiría de forma normal, situación que fue confirmada por la conductora Galilea Montijo quien, desde la mañana del mismo día, aseguró que no se modificaría el formato por ningún motivo.

Por ello, la gala de nominación se llevó a cabo sin contratiempos y con nuevos nombres en la placa, pues por primera vez podemos ver a Ricardo Peralta en riesgo. Para esta semana, el Cuarto Mar buscará desmantelar de una vez por todas al Team Tierra eliminando a un miembro más y buscando que los 4 millones de pesos queden dentro de su equipo.

Agustín arremete contra Gala

Tras el llamado de ‘La Jefa’ al confesionario, se pudo observar a un Agustín un poco desconcertado y sin ganas de tener conflictos de nueva cuenta, no obstante, tampoco dudó en otorgarle 2 puntos a Briggitte y 1 a Gala.

“2 puntos para Briggitte, 1 punto para Gala. Un comentarito de Gala que no me gustó que me dijo el otro día, como que era pobre y no me gustó eso. Pero, nada, ya quedan pocos y no me quiero pelear más, Jefa, quiero que haya amor en la casa”, fueron las palabras del argentino.

Para el integrante de Tierra no fue nada gracioso su comentario sobre su situación económica. | Crédito: ViX

¿Qué dijo Gala?

Pese a que se habían registrado algunos problemas entre Briggitte y Gala, al final de cuentas ambas resolvieron sus diferencias y lograron regresar a su rutina habitual en donde se puede ver una gran amistad. Fue justo en el momento en el que Montes le alaciaba el cabello a Bozzo cuando comenzaron a jugar a imitar a ‘La Jefa’, pero utilizando varios de los ‘chismes’ que hay de cada uno de los habitantes.

“Gala, deja de besar a Agustín, no te conviene, no tiene bienes raíces, gana menos que tú”, palabras que aparentemente el argentino habría escuchado y que lo molestaron a tal grado que decidió enviar a la actriz a la placa, aunque eventualmente salió de ella en lugar de Mayito, así quedaron los nominados: Briggite, Karime, Mayito, Ricardo y Sian, aunque están a la espera de la prueba del líder en donde se salvará a uno de estos cinco.

