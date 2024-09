Felipe Calderón critica aumento del precio del dólar este jueves 5 de septiembre: “Síganle”

Calderón Hinojosa lanzó un mensaje sobre el precio del dólar actual | (Cuartoscuro)

El precio del dólar estadounidense y su relación con el peso mexicano son temas de gran importancia en la economía mexicana debido a varios factores, entre ellos destaca el hecho de que México es uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos, por lo cual, un tipo de cambio favorable puede beneficiar las exportaciones mexicanas, mientras que un dólar caro puede encarecer las importaciones. De ahí que saber cuál es la cifra en la que se encuentra se convierte en un tema tan relevante que incluso ha llevado a que el expresidente Felipe Caderón critique el valor que dicha divisa tiene hoy.

De acuerdo con información oficial emitida por el Banco de México, el dólar cerró actividad el miércoles 4 de septiembre con un valor de 19.84 pesos por unidad, aunque arrancó este jueves con un precio de 19.90 pesos, ubicándose en su valor más alto en 20.09 pesos, lo que claramente significa un aumento significativo ante la moneda mexicana.

Tras develarse estas cifras, el expresidente y militante del Partido Acción Nacional (PAN) no dejó pasar la oportunidad de recurrir a sus redes sociales para criticar la situación, atacando de manera indirecta al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien en repetidas ocasiones ha presumido que la moneda estadounidense no ha aumentado a lo largo de su sexenio, en comparación con otras administraciones.

“Tempranito y ya el dólar rebasó los 20 pesos”, escribió.

El panista, que ha sido severamente atacado por el fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), destacó que, con el valor del dólar por encima del techo de los 20 pesos, no hacía más que generar “incertidumbre”, al tiempo de dar paso a la “huida de inversión, y gasolina y alimentos más caros para la gente”.

“Síganle”, concluyó su mensaje para con ello dar pie a que internautas se sumaran a su queja.

Postura genera críticas

Si bien la intención del expresidente de México era atacar al actual gobierno al señalar cuál era el precio del dólar a 25 días de relevo presidencial, internautas le recordaron que al término del sexenio pasado encabezado por Enrique Peña Nieto, la divisa norteamericana alcanzó un valor de 20.26 pesos, por lo que le dejaron claro que, en teoría, todavía era un valor más bajo; otros, en tanto, secundaron su postura.

“Irónicamente, EPN lo dejo en $20.26. Así que aun esta por debajo de como lo recibió en el 2018! A pesar de pandemias, crisis mundial sanitaria, conflictos bélicos, etc. Nada mal!”; “Y tu y @EPN escondidos en España 🇪🇸 en lugar de venir a enfrentar a @lopezobrador_ como lo hizo el 18 años, ahí se ve su amor por México 🇲🇽 por quien los hizo millonarios”; “Te encanta ser ave de mal agüero. Eso eres un zopilote”; “Que disfruten lo votado!” o “Muchos no entienden de economía. Y los que si la entienden, voltean hacia otro lado y deciden mal informar. La economía global está hecha mierda. No sólo en México”, se lee en redes.

¿Cuál es a importancia del precio del dólar para México?

Al tipo de cambio actual, el precio del dólar se encuentra en 19.714 pesos, por lo que a la compra se ubica en 19.33 pesos, mientras que a a venta alcanza los 20.08 pesos en promedio. ¿Esto en qué nos perjudica si no adquirimos cosas en dólares?

Fluctuaciones en el tipo de cambio pueden afectar la inflación en México, ya que muchos bienes importados, incluyendo alimentos y combustibles, pueden volverse más caros si el peso se deprecia.

Asimismo, una apreciación del dólar puede aumentar el costo de la deuda pública y privada denominada en dólares, complicando la situación financiera de empresas y del gobierno mexicano.

Del mismo modo, las remesas enviadas por mexicanos que residen en Estados Unidos son una fuente vital de ingresos para muchas familias en México, por lo que un dólar fuerte puede incrementar el valor de las remesas en pesos, apoyando así el consumo interno.

Por ello es que el tipo de cambio es un indicador clave de la estabilidad y competitividad de la economía mexicana. Las políticas monetarias y fiscales del Banco de México y del gobierno federal a menudo buscan estabilizar el tipo de cambio para evitar volatilidades que puedan desestabilizar la economía.