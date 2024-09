¿Adrián Marcelo estaría vetado en Televisa? Estas son las versiones que surgieron tras su salida de La Casa de los Famosos

Adrián Marcelo en 'La Casa de los Famosos'. (VIX)

El conductor Adrián Marcelo salió de La Casa de los Famosos México 2 durante la madrugada de este 4 de septiembre, luego de un fuerte enfrentamiento con Gala Montes la noche previa.

Aunque el exparticipante hizo público su deseo de dejar el reality show horas antes de salir de la casa, alrededor de su salida han surgido infinidad de versiones extraoficiales.

“Yo no voy a jugar ningún juego, jefa. Yo hasta aquí llegué, jefa. Si no quieres tomar en cuenta esto, disculpáme, con todo respeto ya no es un tema que me interese. Espero a mi representante”, mencionó previo a abandonar el programa.

Pese a que hubo una solicitud explícita por parte de Adrián Marcelo, en redes sociales se rumora que su salida tuvo otros motivos, principalmente porque previo al enfrentamiento, la conductora Odalys Ramírez cuestionó un comentario que hizo durante la eliminación.

Y es que tras salvarse de ser eliminado, el youtuber comentó: “Una mujer menos para maltratar”, pues quienes seguían en riesgo de salir eran Gomita y Karime Pindter. Su comentario fue recibido entre risas por parte de sus compañeros de cuarto, mientras que Gala Montes, Arath de la Torre y Mario Bezares permanecieron el silencio.

Adrián Marcelo tuvo un fuerte enfrentamiento con Gala Montes (IG: @labebamontes)

Al ser cuestionado sobre su declaración, Adrián Marcelo aseguró que solamente fue una manera de ironizar en relación a las declaraciones previas de Gala Montes, quien lo acusó de ser machista y narcisista e incluso aseguró que temía por la seguridad de sus compañeras.

Fue en este contexto que alrededor de su salida surgieron diversas versiones, incluida una que apunta a que no fue voluntaria, sino que fue decisión de la producción expulsarlo.

En redes sociales circula un rumor que señala que hubo una negociación en la que se acordó que Adrián Marcelo diría que él renunció. Además de que presuntamente estaría vetado de Televisa.

Lo cierto es que se trata de especulaciones, ya que hasta el momento el exparticipante no ha entrado en detalles. Además de que en su momento “La Jefa” se limitó a decir al resto de concursantes: “Hace un momento, su compañero Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar la casa. El juego terminó para él”.

Televisa reacciona a salida de Adrián Marcelo

Aunque no hay mayores detalles sobre la salida de Adrián Marcelo, la empresa Televisa Univisión emitió un posicionamiento en el que se deslindó de cualquier comentario de los participantes de La Casa de Los Famosos que promueva la violencia de género.

La televisora subrayó que los comentarios vertidos no siempre representan la filosofía de la compañía, donde no se tolera ninguna clase de violencia.

“El programa es un formato en vivo que refleja las expresiones y decisiones de cada participante que no siempre representan los valores que como empresa promovemos. Queremos ser muy claros: no toleramos ninguna forma de violencia de género, ni psicológica”, señaló la compañía.

Sumado a ello, se comprometió a tomar las medidas pertinentes para mejorar su contenido, en atenció a los comentarios de la audiencia.