“Que la justicia comience a hacer lo suyo”; Arath de la Torre habla de Adrián Marcelo tras su inesperada salida de LCDLF

Durante un posicionamiento, Adrián Marcelo insinuó que Arath de la Torre era un evasor de impuestos. (@lacomadritaof_)

A unas horas de la inesperada salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México, las repercusiones continúan dentro y fuera del inmueble. Esta mañana, Arath de la Torre, con quien el youtuber tuvo una rivalidad, reflexionó sobre la acalorada discusión que se suscitó la noche del martes.

Diego de Erice y Odalys Ramírez se conectaron a la casa durante la Gala de Presupuesto, y la presentadora increpó a Adrián Marcelo por decir, tras la eliminación de Gomita, que su salida significaba “una mujer menos para maltratar”. La defensa del creador digital derivó en una nueva agresión contra Gala Montes y la salida de Adrián Marcelo por voluntad propia, según informó La Jefa.

Como es costumbre, esta mañana Arath de la Torre fue uno de los primeros habitantes en despertarse y fue a la cocina a tomar un café. Mientras tomaba su bebida hizo una reflexión sobre la inesperada salida de Adrián Marcelo.

Ésto dijo Arath de la Torre sobre Adrián Marcelo

El conductor de Hoy hizo un símil entre los acontecimientos ocurridos la noche del martes y la vida real. “Vamos para adelante. Tenemos todo, somos un gran país. Somos más los buenos que los malos, y a los malos les pido que se sumen”.

Luego compartió una reflexión que capturó la atención de usuarios de X: “No (hay que) dejarnos; evidentemente no es una guerra, simplemente es defensa. Quien atente contra su familia, contra su gente, no (hay que) quedarnos callados, abrir la boca y confiar en las autoridades, confiar en que las cosas van a cambiar y que la justicia comience a hacer lo suyo para todos”.

Estas palabras fueron interpretadas de diferente forma por usuarios de X; para algunos, no tenían relación directa con Adrián Marcelo; sin embargo, otros las calificaron como el deseo porque el youtuber enfrente consecuencias legales por sus actos y dichos dentro de La Casa de los Famosos.

Arath de la Torre hizo una profunda reflexión después de la inesperada salida de Adrián Marcelo de LCDLFM Crédito: Vix

Recuerdan amenaza de Arath contra Adrián Marcelo

Durante su penúltimo posicionamiento, Adrián Marcelo lanzó un golpe bajo contra Arath de la Torre, quien en confianza le contó que, hace muchos años, enfrentó un litigio con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Después de decirle que tenía una vida privilegiada y que no necesitaba ganar el premio de 4 millones de pesos que ofrece LCDLFM, Adrián Marcelo intentó sembrar la duda de que Arath de la Torre era un evasor fiscal. “Hermano, tu única necesidad es solventar un crédito fiscal y me atrevería a decir que no es una necesidad, es una obligación con la que hay que cumplir”.

El posicionamiento agresivo de Adrián Marcelo desestabilizó emocionalmente a Arath, quien amagó con irse del programa. Después de la gala, durante una charla con Mario Bezares y Gala Montes, Arath de la Torre abrió la posibilidad de tomar acciones legales contra Adrián Marcelo. “Lo que le viene al cab***, lo que le vien, cabr**. Está más a salvo aquí que allá afuera. Hay todo un movimiento”, expresó el conductor de Hoy.

Aunque oficialmente la producción dijo que Adrián Marcelo decidió renunciar a La Casa de los Famosos México, diversas fuentes en X y algunos periodistas aseguran que se trató de gestión de crisis ante la desbandada de patrocinadores y notificaciones de demandas contra el creador digital.

Adrián Marcelo abandonó 'La Casa de los Famosos' la madrugada del 4 de septiembre. (VIX)