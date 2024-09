Hermana de Gala Montes explota contra Adrián Marcelo tras último ataque y lanza mensaje al team Mar: “Es porquería”

(IG: @labebamontes)

‘La Casa de los Famosos México 2024′ dio un giro inesperado este miércoles 4 de septiembre: Adrián Marcelo abandonó la competencia. Hasta el momento de desconocen las causas detrás de su decisión, sin embargo, se especula que podría estar relacionada con su reciente enfrentamiento con Gala Montes y la inesperada salida de patrocinadores, tales como Holanda, Rexona o Coca-Cola.

“Tengo algo muy importante que decirles, hace un momento su compañero Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar La Casa, el juego terminó para él”, anunció ‘La Jefa’.

No obstante, el periodista Mafian TV considera que el youtuber regiomontano no abandonó la competencia por voluntad propia, sino como consecuencia de la inesperada salida de múltiples patrocinadores “No pidió su salida, lo sacaron por los patrocinadores. Van a manejarlo como que él decidió salir, pero no, lo sacaron por los patrocinadores”.

Gala Montes encara nuevamente a Adrián Marcelo por comentarios misóginos. (X/@luis_gj)

Beba Montes explota contra Adrián Marcelo

Minutos antes de que la producción del reality show anunció la salida de Adrián Marcelo, Beba Montes realizó una transmisión en vivo en las redes sociales de su hermana, Gala Montes, para defenderla públicamente de los nuevos ataques que el youtuber regiomontano a manera de justificación.

“Lastimarla, usar las cosas que no tienen control sobre ella para hundirla, humillarla y denigrarla porque es lo único que ha hecho y eso, mi querido Adrián, se llama violencia. Tu contenido es una porquería y ojalá que México jamás haga que se te olvide”.

Y es que Adrián Marcelo se refirió, una vez más, a la depresión que padece Gala Montes para defenderse de los señalamientos que lanzó en su contra el pasado domingo 1 de septiembre en el posicionamiento, por los cuales habría comentado de manera irónica: “Una mujer menos que maltratar”.

La joven lamentó que nadie apoyó a su hermana tras el reciente ataque del youtuber regiomontano. | IG: @galamontes