El Zócalo se enciende con el alumbrado decorativo para celebrar la Independencia de México

La figura principal mide 16 metros y pesa poco más de 5 toneladas. Crédito: Gobierno de la CDMX/ Jorge Hernández

El Jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, encabezó este martes el encendido del alumbrado decorativo para celebrar el 214 aniversario del Inicio de la Independencia de México, el cual adornará durante todo septiembre la principal plaza del país.

En una ceremonia, y acompañadode música en vivo, Batres resaltó la figura principal del alumbrado, un águila en un nopal devorando una serpiente, señalando que es la figura más grande que se ha colocado: mide 16 metros y pesa 5 toneladas, y estará colgada en la entrada de la calle de 20 de Noviembre.

Esta iluminación incluye figuras de los héroes y heroínas de la toda la historia de México, como Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz, Morelos, Leona Vicario; además se incluyó en el adorno a Benito Juárez, Ricardo Flores Magón, Emiliano Zapata, Felipe Carrillo Puerto, Francisco Villa, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas

“Sabemos todas y todos que Hidalgo encendió el fuego de la libertad, encendió el fuego de la Independencia. Hoy, esta noche, encendemos la iluminación que nos recuerda que México es independiente, que México no es colonia de nadie, que México no es protectorado de ninguna potencia, que México es una nación independiente que no admite injerencia de nadie en sus asuntos soberanos” señaló el Jefe capitalino.

En esta ocasión, las figuras que adornan todo el Zócalo de la CDMX aluden a los personajes más representativos de la historia mexicana. Crédito: Gobierno de la CDMX/ Jorge Hernández

Resaltó que México es un país amigo de todas las naciones, “pero somos una nación a la que se le respeta en el escenario internacional. Hoy, nos recordamos como mexicanas y mexicanos, y recordamos al mundo que México es una nación independiente”

Por otro lado, Batres develó una placa conmemorativa para celebrar que el Zócalo se volvió peatonal: ”Esta noche especial develamos la placa para formalizar que conquistamos el espacio público más importante del país y lo transformamos en el Zócalo peatonal para apropiarse de esta emblemática plaza cívica y, entre otras cosas, hablar de la historia de nuestra patria”.

La placa dice lo siguiente: “El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México inaugura el Zócalo peatonal. Esta transformación del Zócalo capitalino permitirá a las personas apropiarse de la principal plaza cívica del país y hacer uso cultural político y social de ella. 2024, Ciudad Innovadora y de Derechos. Gobierno con Acento Social”.

Esta placa conmemora que la Plaza de la Constitución se haya hecho peatonal. Crédito: Gobierno de la CDMX/ Jorge Hernández

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina indicó que en los trabajos del alumbrado conmemorativo participaron 110 miembros de la Dirección General de Servicios Urbanos, quienes todos los años hacen estas obras. Se ocuparon 32 mil focos de LED, 16 kilómetros de escarcha y festón, 8 kilómetros de manguera, 5 toneladas de varilla de ⅜, 3 toneladas de alambrón, 20 kilómetros de cables de alimentación; los diseños comenzaron a hacerse desde junio.

“Este año, que es el año en el que nos despedimos, donde es la última ocasión en la que encendemos un alumbrado de festividades, hacemos referencia a nuestra memoria histórica. Y voy a comenzar con una frase de José Saramago que dice: “Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque empieza por el olvido y se termina en la indiferencia” aseguró Esteva Medina.