Irina Baeva habló sobre el presunto romance de Gabriel Soto y Cecilia Galliano

Unas imágenes donde se les ve a Gabriel y Cecilia muy der cerca generaron rumores sobre un posible romance (IG: @irinabaeva // @gabrielsoto // @ceci_galliano)

Irina Baeva confirmó su separación de Gabriel Soto hace unas semanas y ahora la actriz rusa afronta con tranquilidad y nuevos desafíos esta etapa tras la ruptura, según sus propias declaraciones en un reciente encuentro con los medios.

La polémica se intensificó debido a rumores que involucraban a Cecilia Galliano, coprotagonista de Soto en la obra teatral El precio de la fama, como la posible causa de la separación.

En una intervención ante la prensa, Baeva manifestó su preferencia por enfocarse en temas más relevantes para su vida personal y profesional, eludiendo de manera clara cualquier comentario sobre el supuesto romance entre Soto y Galliano.

“Yo creo que ese no es un tema que me compete a mí responder, ya les preguntarán a ellos, ahora sí que yo conmigo”, señaló Baeva tajantemente.

La relación entre Soto e irina fue una de las más mediáticas del espectáculo | Portada: Jovany Pérez, Infobae México.

A pesar de la dolorosa separación, la actriz rusa se mostró optimista y lista para afrontar nuevos retos. Reconoció que su relación con Soto había sido significativa y prolongada, y destacó la importancia del proceso terapéutico que había iniciado hace dos años por razones distintas a su relación con el actor.

“No es fácil, sin duda, fueron muchos años de lo que se vivió”, mencionó.

Los rumores sobre una posible relación entre Gabriel Soto y Cecilia Galliano surgieron tras varias semanas de distanciamiento entre Soto y Baeva, lo que llevó a los fanáticos de la farándula a especular intensamente en redes sociales.

El rumor creció cuando circularon algunas imágenes de Gabriel y Cecilia conviviendo muy de cerca.

Los actores fueron captados en casa de la argentina (@dondeeselplan, Instagram)

Por su parte, tanto Soto como Galliano se encargaron de desmentir estos rumores sin lograr acallar totalmente las sospechas del público.

En sus recientes declaraciones, Baeva indicó que se encuentra tranquila y no deja que estos rumores la afecten. “Estoy tranquila, no me presiono en nada, fluyendo, rodeada de mi familia a pesar de que están lejos y mis amigos”, concluyó.