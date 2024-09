Qué significa Asifor, palabra que repiten en La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México/ FOTO EXCLUSIVA PARA EL SEXTO LIVE SEMANAL (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Cada cierto tiempo surgen o se adoptan nuevas expresiones de internet, en 2023 la ganadora de La Casa de los Famosos, Wendy Guevara popularizó varias frases como “No soportas, ¿verdad panzona?” o “Vieeeejo”, además de “Nimodérrimo” o “Resulta y resalta”.

En esta temporada no ha habido palabras o frases tan icónicas, pero se popularizó una expresión de origen poco claro y que parece ser un absoluto invento, se trata de Asifor.

En TikTok, mucha gente usa la palabra Asifor para casi cualquier cosa, algunas frases son “Quedé bien asifor”, “Va a quedar muy asifor”, “ora si que pues qué asifor”, entre otros, realmente el significado se le da según el contexto.

Asifor es una palabra que también tiene origen en creadoras de contenido como Wendy Guevara o Vanessa Labios 4K, así que ha sido principalmente retomada entre la población LGBT+ y no tiene un significado único, en realidad se usa para evitar decir el adjetivo, pronombre o apodo.

Por ejemplo, se puede decir “Fui a la fiesta y me quedé hasta que estaba asifor (borracha)” o “Mi asifor (ligue) no me ha escrito, yo creo que ya valió”

El origen de Asifor es decirla tal como suena la frase “As for you” en inglés, cuyo significado es “en cuanto a ti”.