AMLO defiende Reforma al Poder Judicial pese a orden de jueces para no discutirla: “¡Pretenden detener el proceso legislativo!”

Este domingo, paralelo al sexto informe de AMLO, estudiantes de Derecho volvieron a marchar en contra de la Reforma al Poder Judicial. (Cuartoscuro)

Este lunes 2 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente defendió la Reforma al Poder Judicial, pues consideró que es necesario limpiarlo de toda la corrupción, nepotismo e influyentismo que hay entre jueces, magistrados y ministros; asimismo, criticó que un par de jueces de Chiapas y Morelos ordenaran no discutir la iniciativa en la Cámara de Diputados y el Senado, y que, de ser aprobada, no puede ser enviada a los Congresos estatales.

“¿Como que no cualquiera puede ser juez? ¿Por qué no, si cumple con los requisitos? ¿Es más complejo ser juez que ser presidente de la República? ¿Y por qué al presidente se le elige? ¿O gobernadores de un estado? ¿O presidente municipal? ¿Qué es más complicado? Entonces, la propuesta es que si los elige el pueblo, pues los jueces van a saben a ciencia cierta de que son representantes del pueblo, que le deben su cargo a los ciudadanos, no a grupos de intereses creados”, dijo.

Asimismo, minimizó la orden que dio un juez de Chiapas para que el Congreso de la Unión suspenda la discusión y el análisis, así como la votación de la Reforma Judicial; asimismo, el presidente rechazó que otra jueza de Morelos determinara que, en caso de que la iniciativa se apruebe, ésta no se enviada a los Congresos locales, “pretenden detener el proceso legislativo”, acusó Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario dijo que no comprende cómo es que los jueces quieren detenerlo, ya que se trata de una “invasión franca, arbitraria a la facultad que tiene el Poder Legislativo, es una violación a la división y al equilibrio que debe existir entre los poderes”, sentenció AMLO, al tiempo que explicó que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reformarla siempre y cuando se tenga las 2/3 del Congreso de la Unión y mayoría de aprobación en las legislaturas locales.

Información en desarrollo...