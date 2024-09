El día que un grupo de K-pop paralizó las calles de la Zona Rosa en la Ciudad de México

el grupo surcoreano se presentó en las calles de la Ciudad de México (X/@AlcCuauhtemocMx)

El K-pop ha logrado consolidarse como un género musical de alcance global. México es un país atractivo para promocionar la música coreana en conciertos y programas musicales.

En el año 2022, el grupo TFN anteriormente conocidos como T1419 visitó México para promocionar su música en programas de televisión mexicana, también estrenar su cover de “Cielito Lindo” y su tema completamente en español llamado “El Sol se va a Apagar”, además en su agenda por el país azteca incluyó presentaciones callejeras para estar cerca de sus fans.

El grupo de K-pop visitó México por primera vez en julio de 2022, cuando aún tenían como nombre T1419, y su primer “busking” (baile callejero) fue en la calle Génova de la Zona Rosa en la Ciudad de México, donde cantaron y bailaron con los trajes de su video musical “El Sol se va a Apagar”.

Las presentaciones callejeras de TFN en México

(X/captura de pantalla)

La cuenta oficial de la Alcaldía Cuauhtémoc comunicó en su cuenta de X el siguiente mensaje “La Alcaldía Cuauhtémoc recibe con cariño al grupo musical @T1419_official. La calle Génova en Zona Rosa se vistió de fiesta con sus melodías de Kpop mientras que las fans quedaron satisfechas por el cariño que les dieron los chicos”.

Asimismo, el grupo volvió en diciembre del mismo año, para promocionar su tema “Amazon” donde incluso se presentaron en el programa matutino de entretenimiento Venga la Alegría, aunque no se despidieron del país sin organizar otro de sus esperados bailes callejeros y se presentaron en el Parque Hundido de la Avenida Insurgentes Sur. En esta ocasión las fans pudieron interactuar con los idols.

TFN marcó un hecho sin precedentes al ser la primera banda de K-pop en presentarse en una plaza pública totalmente gratis en México y abrió la puerta para que el grupo femenino Lapillus hiciera algo similar en el patio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

¿Quiénes eran TFN?

El grupo debutó como T1419 (X/@T1419_official)

TFN antes llamados T1416 fue un grupo de chicos surcoreano-japonés formado en 2021 por la empresa MLD Entertainment. El cuál estaba integrado por nueve miembros: Noa, Sian, Kevin, Gunwoo, Leo, On, Zero, Kairi y Kio. TFN debutó el 11 de enero de 2021 con su sencillo Before Sunrise Part. 1 (antes del amanecer).

Su música principal llamó la atención del público local y consiguió más de 10 millones de vistas en menos de 6 días y superó los 20 millones de visitas después de su lanzamiento en tan solo 2 meses, mostrando la fuerza de un grupo “novato completo”.

El grupo desde un inicio se interesó en acaparar la atención de los mercados japonés, estadounidense y también el latinoamericano experimentando con canciones en español y promocionando en México y Puerto Rico.

TFN participó en un festival de K-pop en México llamado KampFest en 2023, la cuál sería su última presentación importante en un festival antes de su separación el 29 de febrero de 2024.

A finales de febrero la empresa MLD Entertainment comunicó oficialmente la disolución del grupo.

“Después de una larga discusión y consideraciones sobre el futuro de cada miembro, TFN y nuestra empresa hemos decidido colectivamente poner fin a nuestro contrato exclusivo. El contrato exclusivo de TFN, los artistas de nuestra compañía, finalizará este 29 de febrero, y todas las plataformas y servicios relacionados finalizarán operaciones de forma secuencial”. publicó en su página web.