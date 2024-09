AMLO revela que la estación Santa Fe del Tren Interurbano fue idea de Claudia Sheinbaum

(Foto: X/@martibatres)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inauguró este 31 de agosto la estación Santa Fe del Tren Interubano, en la Ciudad de México. Durante el evento, aprovechó para reconocer la contribución que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, hizo al proyecto.

López Obrador detalló que el plan original del Tren Interurbano no contemplaba la estación inaugurada esta tarde, sino que se agregó al proyecto por sugerencia de Sheinbaum.

“Originalmente no estaba programada, lo pueden ver en el proyecto, una estación en Santa Fe y la presidenta incluyó esa estación en Santa Fe. Aquí lo confieso y la delato”, comentó.

El mandatario federal aseguró que por contribuciones de este tipo y más es que considera que los mexicanos hicieron bien en elegir a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México como su sucesora.

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa en Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

“Todo eso nos llena de mucho orgullo y felicitarles a todos los ciudadanos porque tuvieron la inteligencia, la imaginación, el talento, la sabiduría de elegir muy bien a la próxima presidenta de México”, expuso.

López Obrador agregó que, en lo personal, la elección de Sheinbaum como presidenta le permite jubilarse contento, sabiendo que será sustituido por una mujer de gran inteligencia, honestidad y buenos sentimientos.

“Me voy a jubilar muy contento, por eso me voy a Palenque, Chiapas y me voy pero mucho muy contento porque va a sustituirme una mujer excepcional, inteligente, honesta y, sobre todo, de buenos sentimientos, de buen corazón”, mencionó.

El presidente indicó también que lo llena de alegría retirarse satisfecho por el avance logrado durante su gobierno en materia de combate a la corrupción.

Realizaron las primeras del Tren Interurbano México - Toluca en el tramo de la CDMX (X/ @SOBSECDMX)

“Imagínense cómo me voy a ir, contentísimo, muy alegre, muy contento. Avanzamos mucho, destruimos, echamos abajo mitos, demostramos que el principal problema de México es la corrupción y que si desterramos la corrupción México se convierte en una potencia”, refirió.

Sheinbaum anuncia fecha de inauguración de la estación Observatorio

Por su parte, Sheinbaum respaldó la decisión de López Obrador de seguir adelante con el proyecto del Tren Interurbano pese a que estaba en sus inicios.

“Tomó una decisión que era: o abandonaba este proyecto que estaba pues prácticamente en sus inicios o retomaba el proyecto y seguía adelante para beneficio de todas y todos los habitantes de la zona metropolitana del Estado de México y de la Ciudad de México y tomó la decisión de seguir con el proyecto”, dijo.

Asimismo, confirmó que la estación Observatorio estará listo para diciembre de este año: “Hubo diversos problemas, muchos problemas administrativos tenía la obra, técnicos, pero no hay nada que no se pueda resolver cuando hay convicción y finalmente este tren no solamente llega hoy a Santa Fe, ya nos dijo Jesús (secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México) que en diciembre vamos a llegar hasta Observatorio”.

La exjefa de Gobierno de la CDMX reconoció que para lograr que la obra esté lista para fin de año hubo un gran esfuerzo por parte de las empresas involucradas en el proyecto.

“Por ello hay que felicitar a las empresas que están presentes porque la verdad hicieron un esfuerzo extraordinario”, señaló.

En el evento participaron también Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México y Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México.