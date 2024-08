¿Cuál es la fortuna de Gael García Bernal según las mediciones de riqueza de las celebridades?

Gael García Bernal a lo largo de su carrera como actor formó una productora en conjunto de Diego Luna y Pablo Cruz (AT&T Studio y TIFF)

Gael García Bernal, destacado actor y productor mexicano, es reconocido no solo por su talento en la pantalla grande, sino también por su éxito financiero en la industria del entretenimiento.

A lo largo de su carrera acumuló una considerable fortuna gracias a su participación en diversas películas, tanto en Hollywood como en producciones independientes.

Además de su trabajo como actor, García Bernal incursionó en la producción cinematográfica, lo que le ha permitido diversificar ingresos y aumentar su patrimonio.

Su empresa productora, Canana Films, es responsable de varios éxitos, consolidando su posición como una figura influyente y económicamente exitosa en el mundo del cine.

Fortuna de García Bernal

A pesar de su larga carrera el también productor García se mantiene a la vanguardia en el mundo del entretenimiento (EFE/EPA/ALLISON DINNER)

La fortuna del productor asciende a 12 millones de dólares, lo que equivale a 229 millones 212 mil pesos mexicanos, de acuerdo con el sitio web “Celebrity Networth”, especializado en estimaciones de la fortuna de celebridades.

El actor estuvo inmerso en un problema legal por más de ocho años, debido a que la empresa “Johnnie Walker” emitió una campaña que se llamó “Caminando con gigantes” en la que usaron la imagen de Gael sin su permiso.

El anunció se transmitió durante dos meses y apareció durante 22 ocasiones en la televisión mexicana, fueron usadas durante el comercial la imagen de las películas en las que aparecía el productor, así como las vacaciones con su familia.

Sin embargo, al no aprobar que se usara su imagen para la campaña, demandó a la compañía.

Fue hasta el año 2021 que la Suprema Corte resolvió el caso a su favor, por daños y perjuicios derivados por el uso de la imagen, por lo que la compañía de licores tendrá que otorgarle el 40% de ventas que obtuvo durante el periodo que se emitió el video.

Su carrera en cine

El actor se destaca por su participación en la serie Mozart in the Jungle. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El mexicano tiene una carrera destacada en el cine internacional desde su debut a finales de los años 90. Se dio a conocer con la película Amores Perros (2000), dirigida por Alejandro González Iñárritu, que obtuvo reconocimiento a nivel mundial.

Posteriormente, protagonizó Y tu mamá también (2001) junto a Diego Luna, bajo la dirección de Alfonso Cuarón.

García Bernal trabajó en diversas producciones internacionales, incluyendo La mala educación (2004) de Pedro Almodóvar y Diarios de motocicleta (2004) de Walter Salles, donde interpretó al joven Ernesto “Che” Guevara. Además, participó en películas como Babel (2006), La ciencia del sueño (2006), No (2012) y Neruda (2016). También se destaca en la televisión con su papel en la serie Mozart in the Jungle (2014-2018), que le valió un Globo de Oro.

García Bernal construyó una sólida trayectoria como productor. En 2005, cofundó la productora Canana Films junto a Diego Luna y Pablo Cruz.

A través de esta compañía, produjo diversas películas y documentales enfocados en temas sociales y políticos, tales como Déficit (2007), dirigida por él mismo, y Los herederos (2008), un documental sobre la vida de niños en zonas rurales de México.

Canana Films también desarrolló series exitosas como Aquí en la Tierra (2018), que obtuvo varios premios y fue altamente aclamada por la crítica.