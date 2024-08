¿Consumieron polvo blanco? Video de Agustín Fernández y Adrián Marcelo en la fiesta de ‘LCDLF México 2’ desata rumores

(Vix/X)

Durante la noche del pasado viernes 30 de agosto se llevó a cabo una fiesta temática de vikingos en La Casa de los Famosos 2024 y aunque una de las polémicas más grandes de la velada fue que el equipo Tierra está a nada de desintegrarse por una pelea entre Ricardo Peralta y Sian Chiong, también las redes sociales explotaron por un video en donde se ve a Adrián Marcelo y Agustín Fernández con actitud sospechosa.

Los usuarios no tardaron en hacer viral el clip y comenzaron a especular respecto a que ambos integrantes del reality de Televisa habrían ingerido sustancias ilícitas durante la celebración, específicamente se comenzó a rumorar que supuestamente pudo ser cocaína.

¿Qué hicieron Adrián Marcelo y Agustín?

En X circuló un video en donde se puede observar cuando Adrián Marcelo se acerca a Agustín y le entrega algo en la mano, mientras voltea hacia otro lado.

Los demás participantes estaban bailando y posteriormente se ve que Agustín se recarga en un candelabro alto y se agacha. Adrián Marcelo hace algo similar y de pronto Gomita se acerca un poco a verlos y les grita: “Venga” e inmediatamente se pone a bailar.

Si bien hasta el momento la producción del reality no se ha posicionado al respecto para esclarecer qué sucedió, los usarios de X y TikTok se mostraron desconcertados.

Estos son algunos de los comentarios que aparecieron en ambas plataformas:

“Pensé que era broma, pero realmente Adrián Marcelo y Agustín se metieron su línea de cocaína y qué fuerte. Supongo que esto no va con los valores de @VIPS_MX y seguro @NicolaPorcella estará sacado de onda”.

Usuarios en redes sociales critican a la producción. Crédito: VIX

“ Fueron varias veces yo lo vi en vivo”.

“La situación se pone seria, el consumo de drogas es un tema delicado y puede tener consecuencias graves. Esperemos que tomen medidas adecuadas y prioricen la salud y el bienestar de los participantes.”.

“Eso no es verdad ya lo dijeron en el vestidor que estaban jugando, pero que cuando salgan Agustín hará fiestas donde ahí sí no será broma”.

¿Adrián Marcelo consume drogas?

En una antigua entrevista para el canal de Youtube de Yordi Rosado, Adrián Marcelo confesó que es consumidor de sustancias ilícitas.

“La marihuana y mi consumo de alta frecuencia es parte de (mis banderas), no puedo evitar pensar que es una ridiculez que la marihuana siga siendo ilegal”, comentó en esa ocasión y enlistó cuáles son las sustancias que ha probado a lo largo de su vida:

MDMA (éxtasis)

Marihuana

LCD

Cocaína

Tolueno

Tusi (cocaína rosa)

Ketamina

Poppers

Candy Flip (MDMA con LCD)

Hongos

“Todos fueron experimentales, te lo conté no orgulloso, yo siempre lo he dicho, las drogas no son para todos. Son para gente con una capacidad de prueba y error”, detalló.