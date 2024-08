Quiénes son los youtubers y periodistas que participaron en el encuentro de comunicadores independientes en La Mañanera

Periodistas y youtubers acudieron al Primer Encuentro Continental de Comunicador@s Independientes. | Vocería de Presidencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el Primer Encuentro Continental de Comunicador@s Independientes: ‘Informar es liberar’ durante su conferencia mañanera de hoy, en la cual participaron decenas de periodistas y youtubers, quienes lo recibieron con aplausos y elogios.

Sin embargo, solo seis de ellos, nacionales y extranjeros, expusieron sobre su experiencia en la prensa, reconociendo al actual gobierno y acusando a los adversarios de manipular la información.

¿Quiénes son los comunicadores que participaron en el encuentro?

Betiana Vargas

Betiana Vargas es una comunicadora originaria de Argentina, que actualmente vive en México y estudia un doctorado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).

En la conferencia mañanera, la comunicadora detalló que actualmente trabaja en Inteligencia Artificial en Educación y activista social.

“Soy argentina, actualmente viviendo en México haciendo una beca doctoral y trabajando el tema de Inteligencia Artificial en Educación.

“La tarea de comunicar en mi caso me ha tomado por sorpresa porque vengo de una formación como educadora y activista social, militante, entonces es aprender en este camino y aprender como decían, quienes me antecedieron, es una tarea fundamental tener la voz del pueblo”, dijo.

Betiana Vargas acudió a La Mañanera de López Obrador. | Instagram Betiana Vargas

Jesús Ramírez Cuevas

Jesús Ramírez Cuevas actualmente es coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República

De acuerdo con el gobierno federal, en su calidad de vocero, comunica las acciones del Gobierno de México; establece relación con los representantes de los medios de comunicación y coordina las campañas de difusión.

El vocero de la Presidencia explicó detalles sobre el hackeo a computadoras de Palacio Nacional y el robo de datos sobre periodistas. (Cuartoscuro)

Nancy Flores Nández

Nancy Paola Flores Nández es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde estudió una licenciatura en periodismo y además es catedrática en la asignatura de Periodismo Multimedia.

Ha sido colaboradora de la Revista Contralínea desde el año 2003, en la que principalmente se dedica al periodismo de investigación en materia de corrupción gubernamental, narcotráfico, lavado de dinero, delincuencia de ‘cuello blanco’, paraísos fiscales, temas energéticos y de derechos humanos.

No obstante, en el mismo medio también fue editora del 2008 a 2019 y desde el 2015 publica una columna, además de que coordina información y es responsable la edición digital.

En varias ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador la ha considerado una de los pocos periodistas independientes, con ética, cercanos al pueblo y lejanos al poder, “una de las mejores periodistas de la actualidad”.

Las intervenciones de la periodista son comunes en La Mañanera. (Gobierno de México)

Vicente Serrano

El conductor del programa Sin Censura TV es originario de Sinaloa y se describe en redes sociales como un comunicador que “informa como los chayoteros no se atreven o no conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar”.

Durante la conferencia de López Obrador agradeció al presidente por realizar Las Mañaneras e inaugurar el encuentro internacional.

Manuel Pedrero Solís.

Antonio Perales.