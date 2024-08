Qué representa Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo, en el narcotráfico en México

Qué lugar ocupa el ex líder del Cártel del Golfo en el narcotráfico en México. Imagen de Infobae México

Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, salió este 30 de agosto de una cárcel de los Estados Unidos donde permanecía preso desde el 2009.

A este ex líder del narcotráfico se le atribuye la creación de Los Zetas, un grupo de soldados desertores de las Fuerzas de Élite del Ejército Mexicano que primero fueron los escoltas personales de Osiel y luego se convirtieron en el brazo armado del Cártel del Golfo.

Cárdenas Guillen fue capturado en el municipio de Matamoros en 2003, tras permanecer como máximo líder del grupo criminal durante al menos seis años.

Desde la cárcel, Osiel seguía manejando el Cártel del Golfo y Los Zetas, quienes se infiltraron en las entrañas de las fuerzas de seguridad en todos los niveles, por lo que fue extraditado a los Estados Unidos en 2007.

Osiel Cárdenas Guillén era buscado por el FBI. (Foto: FBI)

Dos años después, el ex líder del Cártel del Golfo llegó a un acuerdo de culpabilidad con el gobierno estadounidense para aceptar las responsabilidades en los delitos de narcotráfico, lavado de dinero e intento de homicidio de agentes federales.

A cambio de su declaración de culpabilidad, de entregar 50 millones de dólares en efectivo y propiedades, Cárdenas recibió una sentencia de 25 años de cárcel, la cual fue reducida posteriormente.

El acuerdo de Osiel con autoridades norteamericanas provocó una inestabilidad dentro del Cártel del Golfo y de su brazo armado y tuvieron una ruptura a principios de 2010, comenzando un enfrentamiento sumamente violento en Tamaulipas.

El ex líder del Cártel del Golfo fue extraditado a los Estados Unidos en 2007. (Foto: Archivo)

Esta guerra entre los antiguos aliados tiene tres causas fundamentales, de acuerdo con el artículo El Origen de Los Zetas y su Expansión en el norte de Coahuila, del Colegio de México, se trata del homicidio de Víctor Peña Mendoza, alias El Concord 3, representante de Los Zetas en Reynosa, bastión del Cártel del Golfo; la traición de Osiel Cárdenas y, estructuralmente, el crecimiento de los Zetas a lo largo del país.

Los Zetas, según el artículo académico, llevaron la violencia del crimen organizado mexicano a otra dimensión.

“Su capacidad de fuego, su nivel de entrenamiento, sus conocimientos tácticos y la brutalidad con la que operaban significaron una ventaja impresionante para el Cártel del Golfo. Naturalmente, las organizaciones rivales tuvieron que adaptarse para no ser arrolladas, profesionalizando la brutalidad y la violencia extrema”, precisa.

Según las autoridades norteamericanas, mientras Cárdenas Guillén era el jefe máximo del Cártel del Golfo supervisó un “vasto imperio” de narcotráfico y fue responsable de la importación de miles de kilogramos de cocaína y marihuana a los EEUU desde México.

Los Zetas fueron creados como los escoltas personales de Osiel y luego como brazo armado del Cártel del Golfo. Imagen de Infobae México

“Las drogas introducidas de contrabando al país bajo la supervisión de Cárdenas Guillén se distribuyeron a otras áreas del país, incluidas Houston y Atlanta, Georgia. Desde julio de 2000 hasta septiembre de 2001, más de 2 mil kilogramos de cocaína directamente atribuibles a Cárdenas Guillén fueron incautados por aplicación de la ley de Estados Unidos”, menciona un comunicado del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés)

Para el exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Mike Vigil, Osiel Cárdenas forma parte de uno de los grandes capos mexicanos que siguen vivos, aunque no está a la par de los líderes del Cártel de Sinaloa: Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada.

“Aunque no es un capo así como el Chapo Guzmán, Mayo Zambada o Nemesio Oseguera Cervantes, sí era muy poderoso y elevó mucho al Cártel del Golfo cuando comenzó a reclutar a miembros de las fuerzas especiales de México y luego también a los kaibiles de Guatemala. Yo lo pongo como uno de los grandes capos, pero no, nunca me llegó a los mencionados”, dijo el ex agente de la DEA en entrevista con Infobae México.