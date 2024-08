Ricardo Peralta se queja de Karime y asegura que “apenas aprendió a caminar”

(Fotos: ViX)

La enemistad entre los integrantes del Cuarto Tierra y los del Cuarto Agua sigue latente dentro de La Casa de los Famosos, en esta ocasión Ricardo Peralta aseguró que Karime Pindter tiene muy poca participación en las tareas domésticas.

La conversación surgió entre Gomita y el youtuber mientras se relajaban en el cuarto Tierra, esto fue lo que dijo Ricardo Peralta:

“Corta bien lento la Karime, es que va a aprendiendo, no sabe ni andar en bicicleta, apenas tuvo que aprender, no sabe ni correr, se quedó en aprender a caminar”, dijo.

Por su parte la comediante Araceli Ordaz aseguró que Karime no suele preparar su comida en casa, por lo que no tiene tantas destrezas en la cocina, cabe señalar que la ex integrante de Acapulco Shore reveló hace unas semanas que incluso tomó clases de gastronomía para preparar platillos, por lo que constantemente ayuda a Mario Bezares a preparar los guisados o ensaladas.

El integrante de Pepe & Teo dejó entrever que Karime le parece una persona inmadura y con pocas capacidades físicas, esta es sólo una más de las críticas que ha lanzado contra sus adversarios dentro del reality.

Karime Pindter, Briggitte Bozzo y Gala Montes han expresado a Adrián Marcelo que su comportamiento raya en el acoso. (Vix +)

Antes del comentario que desató polémica entre los fans del cuarto Mar, Gomita hizo una simulación de lectura de mano para hablar de Karime, Arath, Mayito, Gala y Briggitte.

“Veo a una mujer problemática que está en el mar pero es rara, muy conflictiva (Karime), veo a una que nunca se calla y que de repente es buena pero de repente rara (Briggitte), veo otra que está siempre durmiendo pero con los ojos abiertos y no hace nada (Gala); veo a otro que tampoco ve y por eso trae lentes pero cocina bien (Mario) y el otro es dificil descifrarlo, da miedo pero luego se te olvida que impone, tiene pensamientos raros que no queremos conocer, no lo leamos (Arath)”

Cabe señalar que ese comentairo incluso se interpretó como un intento de creación de estrategia en el miércoles de nominación. Gomita y Ricardo Peralta también se dijeron “aburridos” de dar tanto contenido divertido dentro de La Casa.