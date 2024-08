Pepe Aguilar reacciona a la opinión que tiene Christian Nodal sobre él: “Por las buenas soy bueno, por las malas soy muy malo”

Pepe Aguilar

Pepe Aguilar rompió el silencio sobre a la opinión que su nuevo yerno, Christian Nodal, tiene sobre él. A pesar de que dijo que el joven cantante de regional es un “buen muchacho”, de cualquier forma lanzó una velada advertencia.

Durante una entrevista exclusiva con el programa Ventaneando en Colombia, Pepe Aguilar respondió con humor y franqueza a los comentarios que hizo Christian Nodal sobre él. El cantante de música regional se encuentra en ese país porque en octubre realizará un concierto con la dinastía Aguilar. Cuando se le preguntó sobre las declaraciones de Nodal, y le dijeron que habría opinado que “no es un ogro” y Aguilar ofreció una respuesta que sorprendió a muchos.

En una conversación anterior con el youtuber Molusco, Nodal había compartido que “todo mundo lo tiene como un monstruo”, pero que, en realidad, Pepe Aguilar ha sido “súper bueno” y “muy empático” con él. El joven cantante añadió que nunca había visto al padre de Ángela Aguilar como una figura intimidante, a pesar de su estatura y personalidad seria. Ante estos comentarios, Aguilar no dudó en tomar un tono divertido para iniciar su respuesta.

(IG: @pepeaguilar_oficial)

“No me conoce todavía, no me conoce”, dijo entre risas. Sin embargo, Aguilar fue más allá y dejó claro que, como cualquier persona, su trato hacia los demás depende de cómo lo traten a él.

“No pues uno como ser humano es como le lleguen. Yo creo que Juan Gabriel tenía una canción que decía ‘por las buenas soy muy bueno y por las malas soy muy malo’. Yo creo que todos somos así”, explicó el cantante.

El intérprete de “Prometiste” enfatizó que la relación con su yerno ha sido positiva. Y que así se mantendrá siempre y cuando Nodal se mantenga como lo ha hecho hasta ahora.

(IG: @nodal)

“Si él es respetuoso y serio como lo ha sido, si es como ha sido, pues así se le trata”, señaló Aguilar, dejando entrever que valora la cordialidad y el respeto en las relaciones familiares. Además, elogió a Nodal por su actitud y carisma: “Aparte es un buen muchacho, se da a querer el cabrón”.

Las declaraciones de Pepe Aguilar muestran una vez más su carácter franco y directo, pero también su disposición a mantener relaciones armoniosas con quienes son parte de su familia. Esta respuesta además, acallará los rumores de los fans y el público en general sobre una relación tensa entre yerno y suegro.