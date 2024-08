Lucerito Mijares tomó terapia psicológica por ataques de Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres

Lucerito fue agredida por los conductores de Imagen Televisión (Instagram: @eduardovidegaray // @luceritomijares)

Lucerito Mijares, la joven hija de los reconocidos cantantes Lucero y Mijares, habló públicamente sobre las burlas relacionadas con su físico que realizaron los presentadores Eduardo Videgaray , José Ramón San Cristóbal “El estaca” y Sofía Rivera Torres en mayo de 2024 en un programa de Imagen Televisión.

En una entrevista reciente con Yordi Rosado, Lucerito confesó que el episodio la afectó, llevándola a buscar ayuda psicológica para enfrentar la situación.

Lucerito, con 19 años, recordó que el impacto de las bromas fue significativo, a pesar del apoyo constante de sus padres. En sus propias palabras, la cantante expresó:

“Fue un bombazo. Estaba en mi cama y de repente vi que era tendencia. Lo primero que pensé fue que estaba muy mal que el de prepa se meta con los de primaria, me llevan varios años. No los conozco, ni ellos a mí. En este medio si no hay comentarios malos no estás haciendo algo bien”.

Los conductores justificaron sus 'bromas'. Crédito: @QueImportaTV

Además, mencionó que trató este tema durante sus sesiones de terapia para recuperarse y poder enfrentarse a estas críticas.

“Yo voy a terapia. Me siento un poco sacada de onda. Sus bromas eran pésimas, en ningún momento me reí”

Según Lucerito, la respuesta del público en las redes sociales fue de gran apoyo, y aunque hubo comentarios negativos hacia los presentadores, ella lo interpretó como un aumento en su exposición pública.

“Mucha gente comenzó a comentar cosas feas de ellos. Fue una mini guerrita de redes sociales. A mí lo que me dieron fue más exposición y lo que yo pienso es que ellos pudieron haber perdido a gente. Estoy muy agradecida con la gente que me apoyó”, aseguró la joven artista.

Lucerito Mijares cuestionó el humor de Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y 'El Estaca', presentadores de TV que se burlaron del físico de la joven cantante Crédito: La Saga, YouTube

El episodio que detonó estas reacciones ocurrió en el programa Qué importa, donde Sofía Rivera Torres y otros conductores hicieron comentarios hirientes sobre el aspecto físico de Lucerito.

Las burlas incluyeron frases como “Es la hija que tuvo Mijares con Mijares; se parece a Mijares, pero canta como Lucero: Dios quita y Dios quita. Mijares todavía ni se muere y ya reencarnó en su hija, increíble”.

Estas palabras desataron una serie de respuestas en las redes sociales y aunque en su momento Lucerito prefirió no comentar al respecto, ahora habló abiertamente sobre lo sucedido.

Durante la entrevista, Lucerito explicó que aunque la situación fue difícil, su familia fue fundamental para superar este episodio. Comentó que a pesar de no conocer personalmente a los presentadores, las bromas la afectaron debido al contexto en el cual se dieron.

Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y 'El Estaca' jugaron con la idea de que Lucerito "parece hombre" (Foto: YouTube)

“Me sentía sacada de onda porque fue un trallazo y fue de un minuto al otro cuando sus bromas eran pésimas. Vi el video y en ningún momento me reí. Creo que lo que pensaron ellos fue ‘vamos a hacerlo porque lo hacemos de todo’, pero se salió de control porque era contra alguien que tenía 19 años”, relató.

Este incidente pone de relieve la importancia de la responsabilidad y la empatía en el uso de los medios de comunicación, especialmente cuando se trata de figuras jóvenes que todavía están desarrollando su identidad y confianza.

Lucerito ha demostrado una gran madurez al abordar públicamente este tema, convirtiendo una experiencia negativa en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal.