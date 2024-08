Sabine Moussier llora y pide perdón tras su paso por La Casa de los Famosos

(Especial Infobae Jovani Pérez)

La actriz Sabine Moussier se convirtió en una de las habitantes menos queridas de La Casa de los Famosos México, por lo que su salida era de las más esperadas por los seguidores del ‘Cuarto Mar’. Al convertirse en la quinta eliminada, la villana de telenovelas compartió su experiencia y se disculpó con sus seres queridos por resultar lastimados.

En una entrevista con Pablo Chagra y Shanik Berman, segunda eliminada del reality, Sabine no pudo evitar romper en llanto al hablar de sus hijos y su mamá, personas que resultaron afectadas por su participación.

“Perdón. Yo no quería entrar, siempre me dijeron que no me metiera ahí, pero ellos me apoyaron. Me dijeron ‘ve ma, ve’, y yo les decía ‘les pueden hacer daño’. Y les hicieron daño,” dijo con lágrimas en los ojos.

Y añadió: “Perdón si los lastimaron por mi culpa, perdón si no supe jugar el juego. Perdóname Paulo por todo lo que tuviste que pasar, perdóname Cami por los insultos y el maltrato de la gente. No hagan caso, esa gente no es gente que los conozca ni que los ame. Ustedes saben quienes son, y ustedes saben quien soy yo. Los amo con mi vida.”

Además de mostrarse notablemente afectada por los comentarios que recibió durante su paso por La Casa de los Famosos México, también quiso pedir disculpas a su mamá, con quien mencionó en el reality que está enormemente agradecida: “Mamá perdóname. Y a toda la gente que quiero y que lastime, perdónenme. Y a los que no, también. Era un juego, lo jugué mal, perdón.”

Pese a que la periodista Shanik aclaró que no existe un manual para saber jugar, la actriz de 58 años menciona que aunque no supo cómo hacerlo, siempre lo hizo con el corazón y trató de hacer las cosas bien.

