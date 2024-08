Regalan playeras, útiles escolares y gorras para pedir apoyo para Adrián Marcelo en ‘LCDLF’; evento luce semivacío

(IG/De primera mano/captura de pantalla)

Adrián Marcelo ha desatado una ola de críticas desde su entrada a La Casa de los Famosos México 2024 debido a los duros comentarios que en ocasiones ha hecho hacia sus compañeros. Ahora, se dio a conocer que el equipo del influencer habría hecho un evento para regalar útiles escolares a cambio de votos, pero según los reportes muy pocas personas asistieron.

Fue durante el programa De primera mano, donde los presentadores dieron a conocer los hechos.

“Su equipo, su gente y colaboradores decidió hacer un evento que fue muy desangelado donde se entregaron... fue muy poquita gente, sobraba espacio, sobraron chelas, faltó gente y es que él había determinado para estas alturas que se entregaran útiles escolares y así juntó a la gente”, señaló Addis Tuñón.

En el video se puede observar que el evento fue en una especie de bar, pero efectivamente no había muchas personas.

Gustavo Adolfo Infante señaló: “Se ve poca gente, no podemos saber si invitaron a poca gente para dar pocos útiles, no lo sabemos, no estuvimos ahí”, comentó.

(De primera mano/captura de pantalla)

Lalo Carrillo también dio su opinión al respecto y recordó el último posicionamiento que Adrián Marcelo hizo con Arath de la Torre.

“Hay que ver cuántas veces en su vida Adrián Marcelo ha estado interesado en la educación como para reglar útiles y así como ayer prometió ser muy consciente y regalar los 4 millones y repartirlos entre el pueblo, sería coherente saber que en años anteriores ha repartido los útiles y no es nada más por el reality”, puntualizó.

Tunden a Adrián Marcelo por regalar útiles

Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar al respecto y arremetieron contra Adrián Marcelo. Estos son algunos de los comentarios que aparecieron en Youtube:

“ Ah, caray, ¿era apoyo para Adrián Marcelo en LCDLF o campaña política?”

“Adrian es tipo político barato”.

“Creo que se equivocó, no es campaña política”.

“Ah, con razón el discurso tipo político en campaña. Nefasto es tipo”

Conductores de Hoy explotan contra Adrián Marcelo por provocarle una crisis y llanto a Arath de la Torre: “Nos dolió” (Fotos: ViX)

¿Qué le dijo Adrián Marcelo a Arath de la Torre?

Adrián Marcelo y Arath de la Torre protagonizaron una acalorada confrontación en La Casa de los Famosos México 2024.

Marcelo, en un posicionamiento mencionó que México necesitaba figuras públicas con mayor conexión con el pueblo, acusando a Arath de vivir una vida de privilegios y viajes al extranjero.

El youtuber también insinuó que De la Torre tenía una deuda fiscal pendiente y lo acusó de supuesta evasión fiscal y clasismo. Este discurso levantó el ánimo de los televidentes y generó debate en redes sociales.

El impacto de esta discusión fue significativo no solo entre celebridades, sino también entre los seguidores del programa, generando una oleada de comentarios y publicaciones en redes sociales.