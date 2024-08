Karime Pindter confirma desbandada de patrocinadores de La Casa de los Famosos por culpa de Adrián Marcelo

Karime Pindter culpó al Team Tierra por la salida de varias marcas, cuyos productos dejaron de ser surtidos en la casa. (@karimepindter)

Adrián Marcelo y el resto de los integrantes del Team Tierra han sido tan políticamente incorrectos que han causado que varios patrocinadores se hayan desvinculado de La Casa de los Famosos México 2. Sedal comenzó a aparecer en espacios de La Academia y Price Shoes utilizó a su favor el desprecio de Agustín Fernández e ideó una exitosa campaña digital, mientras se especula sobre una inminente asociación con TV Azteca.

Sin embargo, las repercusiones no solo han sido externas, dentro de la casa también se ha sentido el impacto. Durante una charla en el cuarto Mar, Karime Pindter confirmó lo que era un secreto a voces fuera del programa: la desbandada de patrocinadores.

Mientras Mario Bezares y Arath de la Torre cuestionan el comportamiento de los habitantes del cuarto Tierra, Karime Pindter destaca que ha sido notorio que varias marcas retiraron su patrocinio. “Creen que si no hay patrocinio no hay pedo, al contrario, si no hay patrocinio es por sus pinches insolencias asqueorsas, güey”.

Después, Karime menciona que La Jefa les ha pedido tener cuidado con ello; sin embargo, la producción hace un cambio de cámara y su voz deja de ser nítida.

Karime Pindter, Briggitte Bozzo y Gala Montes han expresado a Adrián Marcelo que su comportamiento raya en el acoso. (Vix +)

¿Qué marcas han retirado su patrocinio?

Durante la tercera y cuarta semana dentro de la casa, se reportó que la producción retiró productos de Sabritas y Eternal Secret. La acción se dio después de una pelea masiva donde Adrián Marcelo violentó verbalmente a Gala Montes.

Posteriormente, Agustín Fernández despreció unos zapatos de la marca Price Shoes por considerarlos feos. Para no permitir un impacto negativo en su imagen, la marca usó a su favor el encono que genera el modelo argentino e ideo una campaña digital que resultó un éxito inmediato.

Al margen del furor de la campaña “Los zapatos que todos quieren... (menos Agustín)”, en la red social X se especula sobre la inminente llegada de Price Shoes a La Academia, como ocurrió con Sedal, que comenzó a patrocinar un segmento del reality show de canto.

El impacto de La Mañanera

Aunque no ha existido un pronunciamiento directo, los reportes de retiro de patrocinio aumentaron después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado si estaba al tanto del encono que generaba en redes sociales el reality show.

“La verdad yo he escuchado del programa, nunca lo he visto, no sabía de qué se trataba, no sé de qué se trata. Lo que puedo comentar es de que deben de garantizarse las libertades y si hay excesos, creo que les afecta a los productores del programa y a la televisora porque ya estamos en un momento en tiempos en que la gente esta muy consiente de lo que vale la pena ver o escuchar o lo que no vale la pena; o sea, más que una censura de una oficina o de un gobierno”, expresó el presidente.

Días después de su declaración, Galilea Montijo comenzó una gala con una especie de descargo de responsabilidad: “Es un programa de entretenimiento que despierta muchas pasiones, genera debates, acuerdos, desacuerdos y expone acciones tanto positivas como negativas. Los habitantes de la casa son personas, seres humanos que están aquí para competir, entretener y ofrecer una perspectiva, aunque parcial, de la realidad social”, fue parte del mensaje de la presentadora, el cual generó suspicacias entre los propios espectadores del reality show.

Durante una gala, la presentadora Galilea Montijo argumentó que LCDLF es solo un reality show que solo debe ser visto como un programa de entretenimiento. Foto: Cuartoscuro