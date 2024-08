Así es el corrido de “El 27″, sicario de alto rango que amarró al Mayo para llevarlo a EEUU: “Arriba el jefe Chapo”

Imagen: Infobae México

A poco más de un mes de la detención de Ismael El Mayo Zambada sigue surgiendo información sobre su presunto secuestro y entrega a las autoridades de los Estados Unidos por parte de su ahijado Joaquín Guzmán López. En este sentido, tomó relevancia el nombre de Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias El 27 o El Perris, jefe de seguridad de Los Chapitos, señalado de ser el encargado de amarrar al líder del Cártel de Sinaloa el 25 de julio.

De acuerdo con el periodista Luis Chaparro, Figueroa Benítez fue quien ató físicamente en la Huerta del Pedregal a Zambada García para subirlo a la parte trasera de una camioneta y trasladarlo al campo Berlín, donde un avión llevó al líder criminal de 76 años al aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, cerca del Paso, Texas, EEUU.

En su cuenta X, el periodista detalló que esa información la obtuvo a través un hombre cercano a Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco, quien se quedó al mando de la facción tras la captura de su padre. Señaló que una fuente estadounidense le dijo que El Perris es “un objetivo prioritario” para las autoridades de ese país.

La DEA ofrece un millón de dólares para capturar al jefe de seguridad de Los Chapitos. Foto: DEA

La publicación del periodista iba acompañada de una fotografía en donde presuntamente aparece El 27, quien porta una arma de alto poder, equipo táctico con un caso, así como un parche de una pizza, mismo que hace referencia Los Chapos o La Chapiza, como también son conocidos.

Figueroa Benítez, según Luis Chaparro, habría sustituido a Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, como jefe de seguridad de Los Chapitos luego de que este último fuera detenido por autoridades federales en un domicilio de Culiacán, Sinaloa, el 22 de noviembre de 2023.

Foto: @LuisKuryaki

El Perri fue identificado por el Departamento de Estado de los EEUU de supervisar la seguridad personal de El Nini y de coordinar actividades de fabricación y tráfico de fentanilo.

“Pérez Salas y Figueroa Benítez son líderes y comandantes de Los Ninis, un grupo particularmente violento de personal de seguridad de Los Chapitos, líderes de alto nivel del Cártel de Sinaloa”, se lee en su ficha de búsqueda de la DEA.

El corrido asegura que El 27 participó en el culiacanazo de 2019. Captura tomada de video

El 27, también buscado por “tráfico de fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos”, ha sido protagonista de narcocorridos en los que se narra la forma en la que opera este cabecilla criminal.

“Bien positivo y aventado; y los huevones que me cargo, un cincuentón abriendo el paso, como les he echado chingazos y con hechos ya lo he demostrado”, dice el corrido interpretado por Luis R Conriquez y Nivel C.

En esa canción se menciona un episodio ocurrido en octubre de 2019, en el primer intento fallido de arrestar a Ovidio Guzmán López, El Ratón, y que es conocido como el cualiacanazo.

“Se acuerdan del culiacanazo, soy el del tostón que estaba tirado de pecho tierra bien encascado; quemé cartuchos tumbando guachos, Cheyenne azul llegó a rescatarlo”.

“Gente del Chapo pa’ que lo sepan, del 09 es mi camiseta como la Perris me han apodado; traigo el equipo y carros blindados soy 27, aquí lo recalcó”, narra el corrido lanzado a principios de 2023.

“Plebada al tiro, póngase en uno por si hay vergxzos, doble rodado monte el cartucho, seguro tumbado; los mínimis con mochila al hombro, RPG a mi lado los lanza papás en los fusiles y arriba el jefe Joaquín El Chapo”, relata el corrido.