Adrián Marcelo arremetió contra Sian Chiong y reveló su estrategia: “No somos tan equipo”

La prueba del líder de esta semana provocó disgustos entre los integrantes del cuarto Tierra. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Este lunes 26 de agosto se jugó la prueba para elegir al nuevo líder de la semana en La Casa de los Famosos México 2 y los primeros finalistas resultaron ser Adrián Marcelo y Agustín. Por lo que ambos rápidamente hicieron un pacto entre ellos para subir a la suite.

Este movimiento inquietó a Sian Chiong, quien no ocultó su molestia por no ser el elegido por sus compañeros del equipo Tierra para ser salvado o para compartir sus beneficios. Horas antes de que el líder fuera elegido de manera oficial, Adrián Marcelo expresó su molestia con Gomita y Ricardo. “Si yo tuviera la salvación, lo salvaría a él si estuviera en la placa, ya es ‘too much’. Es más hasta lo pienso, porque una semana aquí me ayuda mucho. La única muestra de fortaleza es que él me ha dicho que estoy fuerte, de ahí en fuera no tengo nada si estoy”, dijo.

“No somos tan equipo y no pasa nada, nos queremos comprar una semana más. No estamos jugando tan en equipo, seamos honestos. (...) Hoy como que siento que está enojado porque yo no le di el triunfo. Como que se cagó porque yo tuve la oportunidad de hacerlo ganar”.

Sian mostró su descontento por no haber sido uno de los finalistas en la preuba del líder. (Captura de pantalla El 5)

El regiomontano no dudó en criticar las actitudes de Sian e incluso se lanzó contra él refiriéndose a su trabajo fuera del reality. “Somos muy buenos amigos, pero cada quién ve por su lado. (...) Yo no estoy esperando castings, yo soy un wey que se pone a jalar. Si tú estás en un depa esperando castings, ese es tu pedo”, declaró.

Ante la revelación, Gomita y Peralta aseguraron que no están jugando en equipo y que si pueden salvarse a ellos mismos, lo harán. “Hacemos demasiado por todos, hasta donde se puede”, comentó Ricardo.

Finalmente el líder de la semana seis en LCDLFM resultó ser Agustín Fernández. Por lo que el influencer subirá a la suite, sin embargo tendrá un compañero nuevo todos los días en la Suite del Líder. La compartirá con siete de los habitantes que fueron elegidos al azar; entre los afortunados se encuentra Gala Montes, Gomita, Ricardo, Karime, Sian, Arath de la Torre y Mario Bezares.

Agustín se convirtió en el líder de la semana y subirá a la suite. (Captura de pantalla YouTube El 5)

“Voy a tratar de racionar la comida, para que todos sean felices conmigo. Tenemos una pequeña historia con Gala, parece a propósito, primero ella después Gomita. Tenemos muchas cosas que hablar, que fluya, Jefa”, confesó Agustín acerca de su triunfo como líder.