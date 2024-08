Entre Cristian Castro y Luis Miguel, este es el favorito de Christian Nodal

Christian Nodal, Cristian Castro y Luis Miguel son tres de los más destacados cantantes mexicanos (Foto: Instagram)

A poco más de un mes de casarse con Ángela Aguilar, Christian Nodal habló sobre los desafíos emocionales que enfrenta debido a los rumores y especulaciones acerca de su vida privada, según relató en una entrevista con el youtuber Molusco.

Nodal, conocido por éxitos como Botella tras botella, compartió que las especulaciones han tenido un fuerte impacto en su salud mental, llegando a afectarlo físicamente, emocionalmente y psicológicamente. En referencia a su conflicto con el reguetonero J Balvin, describió esa etapa como “un punto de quiebre horrible”.

“Me costó la salud mental, a un punto físicamente, emocionalmente, psicológicamente, para esa etapa, por ejemplo, lo de Balvin, yo estaba en un punto de quiebre horrible”, dijo el artista de 25 años.

Nodal sorprendió con su "intempestivo" enlace con Ángela Aguilar (IG: @nodal)

Sin embargo, respecto a cómo estas circunstancias afectan su perspectiva, Nodal reflexionó: “Yo sé mi realidad, entonces al final del día ¿crees que te va a afectar cuando alguien...?, yo puedo tener una teoría de ‘es que mira este, ta, ta, ta’, ¿te va a afectar si es una mentira?, te puede dar coraje, obviamente si involucran a personas que amo, ¿verdad?, pero no simboliza que te cambie tu realidad”, explicó el cantautor.

Durante la entrevista, también se le hizo una pregunta que suele generar polémica entre los fans de la música mexicana: ¿quién es su favorito entre Luis Miguel y Cristian Castro?, a lo que Nodal respondió con claridad que prefiere a Luis Miguel por su carrera “impecable” y por la imagen profesional que ha percibido de él en su escenario y entrevistas.

“Creo que me gusta más Luis Miguel, tiene como impecable la carrera, pero lo que me ha tocado a través de mi familia, lo poco que he visto, lo que sé, siento que es una persona muy impecable, en entrevistas, en el escenario”, manifestó el sonorense.

Nodal elogipo a su suegro, Pepe Aguilar (Foto Jose Breton/Invision/AP // IG: @nodal)

Así mismo, el compositor de regional mexicano no escatimó en elogios hacia su suegro, Pepe Aguilar, padre de Ángela y miembro de la dinastía Aguilar, una familia prominente en la música regional mexicana. A pesar de los rumores de un supuesto rechazo por parte de Pepe, Nodal desmintió cualquier conflicto, afirmando:

“Conmigo ha sido súper bueno, es una persona que ha sido muy empática (…) estoy con su tesoro y él me ha recibido con mucho amor, mucho cariño y mucho respeto (…) Siento que hay una perspectiva muy diferente a la realidad, él es un gran tipo”, expresó el cantante.

Nodal es un artista que ha sabido mantener la atención del público con sus declaraciones y música. Su reciente matrimonio con Ángela Aguilar es uno de los eventos más comentados en el mundo del entretenimiento mexicano. El impacto de estos eventos en su vida personal y profesional ha sido significativo, tal y como lo reveló en su charla con el youtuber Molusco.