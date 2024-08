“Es el público el que decide si me sacan o no”: Arath de la Torre enfrenta críticas y acusaciones de favoritismo

Arath de la Torre en el centro de la polémica, mientras Cuarto Tierra busca su eliminación antes de la quinta expulsión en 'La casa de los famosos México'. (Foto: Instagram/@arathdelatorre)

El ambiente en “La casa de los famosos México” está muy cargado antes de la quinta expulsión de este domingo. Los miembros del Cuarto Tierra están pidiendo un milagro: que la gente salve a Sabine Moussier después de que Sian Chiong se autoexcluyera de las nominaciones, lo que podría dejar fuera del reality a Sabine, Mario Bezares, Gala Montes o Arath de la Torre.

El conductor de “Hoy” ha sido señalado por los miembros del Cuarto Tierra como el “favorito” de Televisa. El argentino Agustín Fernández, amigo de Nicola Porcella, ha sido uno de los que ha transmitido esta percepción, compartida por sus compañeros de habitación, quienes planean apoyar al conductor este domingo.

Por su parte, Karime Pindter informó a sus compañeros de cuarto sobre la opinión de “Los team Tierra” respecto a Arath y la protección que recibe de la televisora, algo que enfureció a De la Torre. Él consideró que, aunque personas como Adrián Marcelo o Ricardo Peralta destacan en redes sociales, su fortaleza está en la televisión.

“Si no hubiera estado Mario, Arath estaría en el piso”, afirmó Adrián Marcelo, quien ha tenido conflictos con el conductor. Cuarto Tierra desea que Arath sea el quinto expulsado, pero De la Torre confía en que el público decide, no Televisa, la empresa para la que ha trabajado durante su carrera.

En una conversación con Mario Bezares, quien ha recibido mucho apoyo en redes y en Monterrey, Arath lamentó que se use ese recurso para hacer parecer que “La casa de los famosos México” es un juego manipulado.

“Televisa me puso en este proyecto, ya depende de mí si la cago o no, es el público el que decide sin me sacan o no; si la cago la gente me saca”, aseguró.

De la Torre arremetió contra Agustín por su supuesto ingreso ya que "es el mejor amigo de Nicola y de Wendy". (Captura de pantalla "Quién es la máscara").

El actor de “Amigas y Rivales”, que ha formado un buen vínculo con Mario dentro de la casa después de superar su desencuentro inicial, admitió que Agustín, quien ha sido criticado por su falta de habilidades en actuación, canto y conducción, está ahí por Nicola Porcella, el subcampeón de la primera edición de “La casa de los famosos México”.

“Perdóname que lo diga así, pero Agustín está aquí por Nicola, es el mejor amigo de Nicola y de Wendy”, dime ¿Quién lo puso aquí?, Televisa, no me empu**, me ofende”, dijo el conductor de 49 años, reiterando ante sus compañeros que a él “No lo protege nadie”.

A eso se le suma que Arath de la Torre ha sido centro de atención recientemente a través de redes sociales debido a los comentarios de Ricardo Peralta, quien erróneamente lo acusó de homofóbico.