Él es el guapo novio de Karely Ruiz y probable padre de su bebé

Karely Ruiz

Karely Ruiz, la famosa influencer y modelo de OnlyFans, sorprendió a todo internet tras revelar que está embarazada. “El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. Te cuidaré y te amaré por siempre”, escribió en sus redes sociales.

De inmediato, los internautas comenzaron a preguntarse quién es el padre. Aunque la identidad del papá es aún un secreto, comenzó a circular en redes una foto de la invitación a la revelación del género del bebé, donde se hablaba de una tal Jhon.

Hace algunos meses Karely Ruiz apareció acompañada de un atractivo joven conocido como Jhonny. Cabe mencionar, que dicho joven tuvo hace un tiempo una entrevista donde aceptó ser el novio oficial de la influencer y detalló que se conocieron en 2022 luego de que ella lo contratara para ser el chambelán de su hermana menor. Esta es la entrevista:

Él sería el papá del hijo que espera Karely Ruiz. Crédito: TikTok/ @esshowoficial

En dicho encuentro, el joven comentó que no tenía ningún problema con la profesión de su novia, que no era celoso ni tampoco inseguro.

Luego de que Karely Ruiz anunciara su embarazo con una hermosa foto, escribió también lo contenta que estaba de la revelación del género del bebé: “No saben lo feliz que estoy y hoy es mi revelación. Quiero ver todos sus mensajes bonitos. Los amo. Quería contarles esto desde hace un rato porque sé que siempre estarán para mí”.

Por supuesto, la joven fue ampliamente felicitada en redes sociales y ella respondió con el mismo amor. Cabe mencionar que no se ha confirmado que aunque no ha sido confirmado por la misma Karely que Jhonny es el padre del bebé, tal parece ser que es la opción más viable. Aquí te dejamos algunas fotos del novio de la creadora de contenido:

Se comienzan a difundir videos sobre el supuesto novio de Karely Ruiz. Crédito: TikTok/@leslybc2000