Cancelan elecciones extraordinarias en Pantelhó, Chiapas, por condiciones de violencia

Imagen ilustrativa capturada tras enfrentamientos entre grupos armados y presuntos autodefensas en Pantelhó en 2021. (REUTERS/Jacob Garcia)

En una sesión con carácter de urgente, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) del estado de Chiapas decidió no llevar a cabo las elecciones extraordinarias en el municipio de Pantelhó debido al ambiente de inseguridad que prevalece en la región.

La autoridad electoral tenía previsto que este 25 de agosto se efectuaran los comicios que no pudieron realizarse el 2 de junio en Pantelhó, Chicomuselo y Capitán Luis Ángel Vidal a causa de la violencia.

El proceso extraordinario inició formalmente el 13 de julio y, a sólo un par de días de la jornada, el IEPC determinó que no sería posible instalar las casillas en Pantelhó. Respecto a Chicomuselo, la elección ocurrirá de manera parcial, mientras que en Ángel Vidal se mantendrá todo conforme a lo acordado.

Fue mediante los acuerdos A09/INE/CHIS/CD02/23-08-24 y A15/INE/CHIS/CD08/23-08-24, ambos con fecha del 23 de agosto, que los Consejos Distritales determinaron un ajuste de casillas en dos de los procesos extraordinarios. En el caso de Pantelhó, la resolución fue la baja total de las 28 casillas, en las que se tenía prevista la participación de 15 mil 256 votantes para elegir nueve cargos. . En Chicomuselo se retiraron 18 de las 45 casillas, por lo que la votación se desarrollará con sólo 27.

En municipios como Rincón Chamula San Pedro se registraron hechos de violencia durante la jornada electoral del 2 de junio. (Facebook/Isaín Mandujano)

Ante este escenario, el IEPC optó por declarar la no elección en Pantelhó y aprobó la disolución del Consejo Municipal de Pantelhó, ya que la razón de su conformación dejó de existir.

Durante la sesión urgente del Instituto, la consejera presidenta provisional, María Magdalena Vila Domínguez, reconoció que “nos enfrentamos a condiciones adversas y complicadas”, pues la falta de acompañamiento de las fuerzas de seguridad ocasionó que el personal capacitador del INE no pudiera ingresar a las comunidades para identificar a los ciudadanos que integrarían las mesas ciudadanas y brindarles la preparación correspondiente.

Bajo esta narrativa, Vila Domínguez lanzó un llamado “a los actores políticos, candidaturas, militancia y ciudadanía a sumar esfuerzos porque estas elecciones puedan transcurrir en calma”.

La pugna criminal que mantienen grupos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) han convertido a la región de la frontera con Guatemala en un campo de batalla, en el que han sido abatidos por igual presuntos criminales y civiles ajenos al conflicto.

“No vamos a poner en riesgo a la ciudadanía, no vamos a poner en riesgo al electorado, al funcionariado de mesa directiva de casilla y, por supuesto, tampoco a nuestro personal que está trabajando en campo”, sostuvo la consejera del INE Dania Ravel en un breve diálogo con medios de comunicación el pasado 31 de julio.

Desde ese entonces, Ravel anticipaba que la inseguridad generada por los enfrentamientos entre grupos criminales podría ser una amenaza a las elecciones extraordinarias en Chiapas. “Si no existen las condiciones para que se puedan hacer esos trabajos y se puedan hacer las elecciones, simplemente no se van a llevar a cabo, como no se llevaron a cabo en el proceso electoral ordinario”, advirtió la consejera semanas antes de que el IEPC confirmara la cancelación en Pantelhó.