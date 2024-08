INE resuelve si Javier Corral será senador o no; Autoridades de Chihuahua buscan aprehenderlo

El exgobernador sí podría llegar al senado | Crédito: Cuartoscuro

En la Ciudad de México, la noche del pasado miércoles 14 de gusto se llevó a cabo un operativo policiaco en el restaurante Gin Gin, localizado en la colonia Roma por parte de elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua quienes se presentaron en el lugar con el objetivo de detener al exgobernador Javier Corral, acusado de corrupción y peculado. Fue alrededor de las 22:40 horas cuando los empleados del restaurante-bar se encontraban en la salida de emergencia, dificultando el acceso y salida de los agentes presentes, envolviendo así al político en una fuerte polémica que puso en riesgo su llegada al Poder Legislativo, ¿sigue en pie?

Fue la tarde del viernes 23 de agosto cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) encabezó una sesión mediante la cual definió que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) contaría con mayoría tanto en la Cámara de Diputados como Senadores. En el caso del exgobernador, se sabe que ocuparía una curul en la Cámara Alta por la vía plurinominal en representación del partido guinda, lo que llevó a que el Partido Acción Nacional (PAN) presentara quejas por el futuro de quien en el pasado formara parte de sus filas.

Tras la definición en torno a la sobrerrepresentación de Morena, los consejeros del INE determinaron que el exmandatario estatal no es prófugo de la justicia como las autoridades de Chihuahua lo calificaron y, por ende, los derechos político-electorales de los que goza están vigentes, lo que lo llevará a ocupar su escaño durante la siguiente legislatura.

Durante la sesión llevada a cabo por el INE, se aclaró que la Fiscalía de Chihuahua actuó fuera de su jurisdicción al intentar detener a Javier Corral en la Ciudad de México el 14 de agosto, de acuerdo con las palabras de la consejera Carla Humphrey. Esta acción no afectará la elegibilidad de Corral para ser senador plurinominal de Morena en la Cámara de Senadores, según el consejo de expertos legales.

Humphrey señaló que la Fiscalía chihuahuense no tiene autoridad en la capital del país, situación que generó controversia por el intento de detención que se presentó. Este hecho ha sido crucial en la discusión sobre la idoneidad de Corral para ocupar una senaduría.

Javier Corral se ha enfrentado a varias cuestiones legales y políticas, pero la falta de competencia de la Fiscalía de Chihuahua en la Ciudad de México ha sido un punto central en su defensa. Este desenlace refuerza su posición para asumir un puesto relevante en el poder legislativo del país, respaldado por Morena.

La acción judicial registrada el 14 de agosto ha creado un precedente sobre los límites jurisdiccionales de las fiscalías estatales en México, y cómo estos afectan la dinámica política a nivel nacional. Según Carla Humphrey, cualquier intento de detención fuera de la jurisdicción correspondiente no solo es inapropiado sino también jurídicamente inválido, argumentación que ha sido vertida en diversos foros legales y políticos desde el incidente.

Así fue su intento de detención

Conviene recordar que fue el periodista Ciro Gómez Leyva, quien en su cuenta de X compartió una fotografía en la que se observó a Corral hablando por teléfono mientras una mujer lee un documento en una mesa del establecimiento. Esta situación atrajo la atención de medios de comunicación y transeúntes, afectando parcialmente la circulación en la zona.

El comportamiento del operativo y su impacto en la colonia Roma no pasó desapercibido. La presencia de patrullas y la aglomeración de autoridades generaron un ambiente de expectativa entre los residentes y los clientes del restaurante.

Además, el factor temporal jugó un papel importante. La llegada nocturna de las autoridades y las maniobras logísticas afectaron las actividades normales del lugar. Pese a los intentos del personal del restaurante por controlar la situación, fue evidente que la magnitud del operativo superaba las medidas habituales de emergencia del establecimiento.

Al salir del lugar sin ser detenido, se dijo que Ulises Lara, quien funge como encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lo había rescatado, acción que posteriormente él negó.

Tras ello, militantes de Morena refrendaron su apoyo a Corral, entre ellos la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo quien, en el marco de la entrega de constancia que la acredita como futura titular del Poder Ejecutivo, destacó que Coral Jurado no tenía razones para dejar de ser parte de su equipo.

“No, no hay porqué, no tiene porqué salirse del equipo y es un senador de Morena. Es una persecución justamente, no tiene ninguna base, es un asunto de venganza”, remarcó la presidenta electa.