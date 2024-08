Delfina Gómez da avances sobre la situación en Chalco: “Hemos retirado 500 toneladas de basura, equivalentes a 11 campos de futbol”

Gobierno del Estado de México presume apoyo a habitantes de Chalco afectados por lluvias. (Foto: Cuartoscuro)

Han pasado al menos 22 días desde que el municipio de Chalco en el Estado de México, quedó bajo las aguas negras. Y es que el sistema de drenaje colapsó en la zona y provocó el desborde de aguas fecales y suciedad, además de dejar alrededor de 2 mil viviendas dañadas.

A pesar de ello, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que por el momento, no será declarado estado de emergencia en este municipio del Edomex. Durante una de sus tradicionales conferencias “mañaneras”, el político tabasqueño culpó al neoliberalismo por las inundaciones registradas y aseguró que no visitará el lugar, ya que no quiere “exponerse”.

Por su parte, la gobernadora de la entidad, Delfina Gómez, dio a conocer los avances de la situación que azota a más de 600 familias damnificadas. El viernes 23 de agosto difundió cuáles son los avances hasta ahora.

Respecto a los trabajos de limpieza, confirmó que para lograr un saneamiento fueron eliminadas varias toneladas de basura y continuarán con el monitoreo del canal de desagüe, para tratar de regresar a la normalidad en el municipio.

“Hemos retirado 500 toneladas de basura, equivalentes a 11 campos de futbol que obstruían el flujo del agua”, expresó.

Más de 600 familias en Chalco están bajo el agua. (Foto: Gobierno del Estado de México).

Será necesario recordar que algunas de las colonias que fueron afectadas por las inundaciones son: Héroes Chalco, Pueblo Nuevo, Villas de San Martín, San Martín Cuautlalpan, San Juan y San Pedro Tezompa, San Mateo Tezoquipan Miraflores, tres Marías, Jardines de Chalco, Emiliano Zapata, Culturas de México y Jacalones I y II.

Durante una reunión del puesto de mando encabezada por la coordinadora nacional de Protección Civil del Edomex, se dio a conocer que gracias a las acciones implementadas por las tres órdenes de Gobierno, el número de calles inundadas en la zona de Chalco de Díaz Covarrubias se redujo de 61 reportadas el 20 de agosto, a 39 el 21 de agosto.

En ese sentido, el viernes 23 de agosto, la gobernadora estatal mencionó que se avanza en la limpieza de las 32 calles de Chalco. Actualmente, 9 de éstas continúan con un proceso de desazolve.

Tareas de desazolve y limpíeza se realizan en el municipio. (Cortesía Gobierno del Estado de México).

Para lograr las labores de bombeo, limpieza y desinfección en viviendas y calles de Chalco, hay un trabajo coordinado por parte de Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Salud, quienes brindarán atención médica y medicamento gratuito.

Además, se están canalizando las aguas negras al colector Solidaridad para reducir los niveles de inundación y seguir con el objetivo de liberar las calles por completo.

Con el fin de atender la emergencia se han desplegado al menos 997 elementos de respuesta; 67 vehículos, dos plantas potabilizadoras;89 equipos y maquinaria especializada y 17 camiones vactor.

También se ordenó la implementación de alrededor de 18 lanchas para movilizar a los ciudadanos; se han instalado cinco bombas y se trabaja en las labores de desazolve con ocho malacates.

Asimismo, al menos 4 refugios temporales resguardan y brindan atención a más de 70 personas damnificadas.