Andy Zuno lanza ‘Soy tu amante’, su nuevo álbum de regional mexicano

El actor busca darle una esencia a la música mexicana con su reciente álbum Soy Tu Amante.

El actor y cantante Andy Zuno se prepara para un gran avance en su carrera musical con el lanzamiento de su nuevo álbum de regional mexicano, “Soy tu amante”. Este sábado 31 de agosto, Zuno presentará su álbum con un show especial en el Foro Stelaris, ubicado en el piso 25 del Hotel Fiesta Americana en la Ciudad de México. Para el artista contó a Infobae México este proyecto representa la consolidación de su faceta como cantante y un esfuerzo por cambiar la percepción de ser “el actor que canta”.

“He encontrado mi voz en la música, y quienes han seguido mi trayectoria en la balada y el regional saben reconocer mi estilo y quién soy como músico”, comentó Zuno en una reciente entrevista.

Conocido por sus roles en telenovelas, Zuno busca desafiar la idea de que los actores no pueden triunfar en la música. “Hay muchas celebridades que han creado una mala reputación para quienes intentan combinar la actuación y el canto, pero también existen historias de éxito. Por eso, pido a mi público que me dé una oportunidad en esta nueva etapa”, añadió.

“Mi carrera en la actuación me ha llevado hasta aquí. Me ha dado todo; han sido los cimientos que necesitaba para convertirme en cantante. El teatro musical me abrió muchas puertas. Amo mi trabajo como actor, me apasiona y disfruto de encarnar diferentes personajes”, explicó Zuno, conocido también por su participación en “Mentiras, el musical”.

(Especial)

Un aspecto distintivo de su nuevo álbum es que Zuno ha optado por trabajar de manera independiente, sin el apoyo de una discográfica. Esta independencia le ha permitido explorar el género regional mexicano desde una perspectiva más personal y auténtica.

“Con mis letras busco abrir mi alma y contar historias que me resuenen, que hablen de mí y de lo que he vivido”, señaló. En cuanto al contenido de sus canciones, Zuno no tiene interés en abordar temas de violencia: “Creo firmemente que tenemos una gran responsabilidad con lo que decimos... Y mi esencia se refleja en ‘Soy tu amante’ y en el próximo álbum, con canciones que hablan de amor y desamor. El siguiente álbum tratará sobre no rendirse ante las dificultades, y eso es lo que quiero transmitir”.

El concierto del 31 de agosto contará con invitados especiales como Laura Flores, y Zuno aspira a obtener una nominación a los Latin Grammy con su nuevo trabajo. Además, adelantó que ya está preparando un próximo álbum de regional mexicano que incluirá tanto temas originales como versiones de clásicos del pop reinterpretados en este género.