Sabine Moussier se sincera sobre la razón que la llevó a entrar a La Casa de los Famosos México

Desde que dio inicio la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, varios de los habitantes se han sincerado sobre problemas de su vida privada o polémicas que enfrentan en su carrera. En esta ocasión, fue el turno de Sabine Moussier, la villana de telenovelas, habló sobre las dificultades económicas que atraviesa fuera del exitoso reality show de Televisa.

Al igual que el actor Arath de la Torre, la antagonista de melodramas confesó que ha tenido que realizar ciertas maniobras para solventar parte de sus gastos y resolver algunos problemas económicos que surgieron a causa de contratiempos de salud que enfrenta desde la pandemia.

En una plática con Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, y Briggitte Bozzo, Sabine les confesó la razón por la que aceptó entrar al polémico reality show, así como los retos que ha enfrentado después de que Televisa le quitara la exclusividad, al igual que otros artistas.

Esta es la razón por la que Sabine Moussier decidió entrar a La Casa de los Famosos México

“¿Por qué acepté? Porque tengo dos hijos. Porque decidieron quitarme mi exclusividad y mi trabajo hace muchísimo tiempo,” declaró la actriz, y agregó: “Antes de entrar no podía ir de shopping, andaba de vacas flacas, flacas. No ahorré en mi vida por andarme comprando todo en el shopping”.

Sin embargo, no todo es tan malo, pues la actriz de 58 años reconoce que un gran soporte ha sido su mamá, quien le regaló una camioneta después de que ella tuvo que vender su vehículo: “La camioneta que tengo es por mi mamá. En una Navidad, me dijo: ‘Abajo del mantelito hay un sobre’. Decía ‘vale por una camioneta’. Su esposo la iba a cambiar, y ella le dijo: ‘En lugar de que la des en la agencia, yo se la doy a mi hija con la condición de que no se venda pronto’. Y todavía la tengo.”

Pese al gran apoyo de su mamá, Diana Sabine Moussier admite que aún tiene algunas deudas que solventar, pero conserva su patrimonio y eso es algo que valora muchísimo. “Hubo un tiempo que ni para la luz tenía, y le había prestado dinero a una amiga vecina, y nunca me lo devolvió.”

Cabe resaltar que la villana de telenovelas es una de las famosas que se encuentra dentro de la placa de nominación junto con Sian Chiong, Gala Montes, Arath de la Torre y Mario Bezares, pero el rumbo de uno de ellos puede cambiar cuando se dé a conocer el famoso que obtiene la salvación.