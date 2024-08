Joven cubano arremete contra Sian Chiong y expone supuestas mentiras que ha dicho en LCDLFM para “dar lastima”

Sian Chiong no deja de generar controversia al exterior de La Casa de los Famosos México (Vix +)

Uno de los habitantes más controversiales de La Casa de los Famosos México es sin duda Sian Chiong, el joven de origen cubano que pertenece al equipo de Adrián Marcelo y Ricardo Peralta y cuyas actitudes no han sido bien vistas por parte del público mexicano.

Aunque al principio del reality show tenía bastante apoyo, Sian ha perdido simpatía de los televidentes, tanto que es uno de los posibles expulsados del próximo domingo.

Ante la nominación, algunas personas han salido a defenderlo, tal es el caso de su madre, que pidió a los fans ser más humanos con su hijo; sin embargo, hay otros internautas que han arremetido en su contra, como un joven originario de Cuba que aseguró que el actor no es lo que supuestamente ha contado dentro de la casa.

Las declaraciones del joven cubano sobre Sian Chiong

Con un video que circula en redes sociales, el joven cubano contó que en Cuba, Sian siempre fue privilegiado y que no tuvo carencias de ningún tipo, sino todo lo contrario: “La verdad es que yo como cubano no me siento representado por Sian en La Casa de los Famosos. Me he puesto a mirar, en primera es un hombre cazuelero, en Cuba le decimos cazuelero al hombre que se mete en problemas de mujeres”.

El internauta aseguró que el habitante de LCDLFM nunca ha padecido de nada Crédito: Twitter/EmmanuellePaez

Y añadió: “Les está vendiendo una historia que no es real. Este chico es hijo de uno de los productores y directores de televisión de Cuba más importantes que existen. Produce las telenovelas, las películas, las series, todo lo que se consume en Cuba. Este niño no sabe lo que es pasar trabajo, no tiene idea porque es un hijo de mamá y papá y su papá se lo ha puesto todo”.

Contó también un poco de los privilegios que tenía Sian en Cuba: “Tenía un grupo musical en Cuba desde jovencito con sus hermanos. Coche, casa, dinero, viajes y está viviendo en México. ¿Qué cubano sale así de Cuba con esa facilidad y se pone a hacer carrera en otro país como México así de la anda?”.

Del mismo modo, aseguró que no se trata de envidia y acusó a Sian de decir mentiras para generar lástima en el pública mexicano que desconoce su pasado: “Me jod.. que le venda una historia a la gente que no es. Nunca ha sabido lo que es pasar trabajo, no sabe lo que es no tener un plato de comida, se aprovecha de esa historia y echa una mentira. Sé sincero y di las cosas como son, reales (...) te aprovechas de eso para dar lástima y que voten por ti en un reality show. Ojalá te vaya bien, pero no a costillas de que estés dando lástima y decir mentiras. Si vas a triunfar, triunfa por ti”.

Por supuesto, en redes sociales hubo internautas que apoyaron al joven cubano, escribiendo cosas como: “Soy cubana y sin conocerlo enseguida me di cuenta de su procedencia. A mí me chocó la primera vez que lo oí, que resaltaba su nivel cultural y minimizaba el nivel de los demás. Lo noté prepotente cuando habló del método de Stanislavski en la formación teatral. No me gusta. Sorry”, y “Mi amigo es cubano y él dice que Sian en Cuba era súper arrogante y que su papá es productor de televisión en Cuba, que él viene de familia adinerada y nunca pasó carencias como lo ha contado en la casa”.

Sian Chiong es uno de los nominados que podrían salir de La Casa de los Famosos México el próximo domingo, sin la oportunidad de ganar los 4 millones de pesos del premio.